Ảnh trên vịnh Hạ Long vào top bình chọn của báo nước ngoài

Bức ảnh người phụ nữ bán hàng cho khách du lịch trên vịnh Hạ Long lọt top ảnh đẹp của tờ The Guardian.

Tờ The Guardian của Anh công bố loạt ảnh đẹp do độc giả khắp thế giới gửi về hôm 2/7, trong đó hình ảnh một người phụ nữ trên chiếc thuyền bán hàng rong ở vịnh Hạ Long gây được ấn tượng với độc giả, lọt top 15 bức ảnh đẹp nhất (Readers' Best Photographs).

Tác giả Andy Dixon cho biết anh chụp bức ảnh từ một tàu du lịch. "Tôi đang ở trên boong thì nghe thấy tiếng gọi từ dưới mặt nước, nhìn xuống thấy một người phụ nữ chèo thuyền ra giữa vịnh Hạ Long để bán đồ cho khách. Với sẵn chiếc máy ảnh đeo trên cổ, tôi đã chụp lại khoảnh khắc đó".

Bức ảnh trên vịnh Hạ Long của tác giả Andy Dixon. Ảnh: The Guardian

Từ năm 2014, mục Bạn đọc trên báo The Guardian đã đăng tải nhiều bức ảnh của độc giả khắp thế giới. Số lượng ảnh ngày càng tăng, tập trung vào các mảng chân dung, du lịch, phong cảnh, động vật hoang dã, thiên nhiên. Những bức ảnh chất lượng được ban biên tập lựa chọn và đăng tải trên website và phiên bản giấy, mỗi tháng có hai đợt, vào đầu và giữa tháng.

Tâm Anh (theo Guardian)