Anh không mong cầu những điều xa hoa, chỉ hy vọng tìm thấy một người phụ nữ từ 29 đến 38 tuổi, chín chắn và thấu hiểu.

Chào em, người mà có lẽ cũng như anh, đang tìm kiếm một sự gắn kết chân thành giữa phố thị ồn ào. Anh là một người con xa quê, rời lũy tre làng cách Hà Nội 100 km với hành trang duy nhất là ý chí của một cậu học trò nghèo. Gần 20 năm, với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong ngành kỹ thuật tại một số công ty nước ngoài đã giúp anh có được một sự nghiệp vững vàng và một mái nhà riêng ấm cúng. Anh cao trên 1m80, dáng người đậm, nước da nâu trầm, rám nắng..., có thể không lãng tử như văn nghệ sĩ nhưng đủ vững chãi để làm điểm tựa cho người phụ nữ của mình.



Sau một lần đổ vỡ, anh đang dành trọn tình thương để chăm sóc con gái 10 tuổi. Cuộc sống của hai bố con trôi qua nhẹ nhàng, nhưng đôi khi nhìn con, anh lại mong nhà mình có thêm một bàn tay dịu dàng, một người phụ nữ để anh được chia sẻ những buồn vui sau giờ làm việc. Anh không mong cầu những điều xa hoa, chỉ hy vọng tìm thấy một người phụ nữ từ 29 đến 38 tuổi, chín chắn và thấu hiểu. Anh trân trọng sự đơn giản, chân thành và một tâm hồn biết đồng cảm. Vì anh trong cảnh "gà trống nuôi con" nên rất mong em là người chưa vướng bận con cái, để chúng ta có thể dành trọn vẹn sự quan tâm và xây dựng nền tảng tình cảm cho nhau một cách tốt nhất.



Với anh, tình yêu ở tuổi 40 không cần những lời thề non hẹn biển mà nằm ở sự tôn trọng, chân thành, thấu hiểu và cùng nhau chăm chỉ vun vén cho tương lai. Nếu em cũng tìm kiếm một người đàn ông tự lập, biết trân trọng giá trị gia đình và sẵn sàng bắt đầu một hành trình mới nghiêm túc, hãy để lại lời nhắn cho anh nhé. Biết đâu giữa hàng triệu người, chúng ta lại là mảnh ghép mà đối phương bấy lâu nay tìm kiếm.

