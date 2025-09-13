Anh trân trọng người phụ nữ biết cân đối tài chính, sống tự chủ

Chào em - người có thể cùng anh viết tiếp một chương mới trong cuộc đời.

Anh sinh năm 1993, sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc của anh gắn với lĩnh vực xây dựng, nhiều lúc áp lực với tiến độ và chỉ tiêu, nhưng anh vẫn chọn cách sống lạc quan, giữ cho mình sự bình tĩnh và chủ động trước mọi thử thách.

Ngoài công việc, anh là người hướng ngoại, thích giao tiếp, kết nối và lắng nghe. Nhưng khi khép lại một ngày, anh lại trân trọng sự yên tĩnh, bữa cơm nhà giản dị và một mái ấm có người chờ mình về.

Anh nghĩ bản thân đã đến độ chín để nghiêm túc nghĩ về một mối quan hệ lâu dài. Anh không tìm sự hoàn hảo, chỉ mong gặp một người phụ nữ biết chăm lo cho bản thân, có trái tim ấm áp, sạch sẽ, ngăn nắp và có lối sống tích cực. Nếu em biết nấu ăn thì càng tuyệt, vì với anh, một bữa cơm ấm áp ở nhà đôi khi còn quý hơn những bữa tiệc xa hoa ngoài kia.

Anh không đặt nặng tuổi tác, quan trọng là sự chín chắn, độc lập và có định hướng rõ ràng cho tương lai. Anh trân trọng những người phụ nữ biết cân đối tài chính, sống tự chủ, và có thể chia sẻ cùng nhau những điều lớn lao cũng như nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày.

Khi rảnh rỗi, anh thích đọc sách, gặp gỡ bạn bè, đi dạo hay du lịch để làm mới tinh thần. Anh không phải kiểu người thích sự ồn ào, thay vào đó thích những cuộc trò chuyện sâu sắc - nơi hai người có thể mở lòng và thật sự hiểu nhau. Với anh, sự thấu hiểu bao giờ cũng bền vững hơn những lời hứa thoáng qua.

Gia đình anh ở Hà Nội, sống nề nếp, tình cảm và thoải mái để con cái tự do lựa chọn cuộc sống. Nhờ có nền tảng ổn định nên anh không bị áp lực về tài chính, và càng ý thức rằng điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ là tình cảm chân thành, sự tôn trọng và cùng nhau vun đắp.

Anh không giới hạn khoảng cách địa lý. Dù em ở đâu, chỉ cần cùng hướng về nhau thì mọi trở ngại đều có thể thu hẹp. Anh tin tình yêu cần sự kiên nhẫn, sẻ chia và những điều rất giản dị: một tin nhắn quan tâm, một ánh mắt dịu dàng, một cái nắm tay khi mệt mỏi.

Anh không hoàn hảo, nhưng anh luôn cố gắng sống tử tế, trách nhiệm và giữ lời. Hy vọng sớm gặp được một người cùng chung giá trị sống, để mỗi ngày trôi qua đều có thêm lý do mỉm cười và nói với nhau rằng: "Thật may mắn vì chúng ta đã gặp nhau".

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ