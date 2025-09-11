Anh trân trọng người cùng bước chặng đường tiếp theo

Anh hiền lành, hòa đồng và luôn cố gắng trong công việc, cuộc sống.

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, công việc đầy bận rộn và áp lực của một kỹ sư xây dựng cuốn anh theo mà anh quên mất phải tìm em nơi đâu. Để giờ đây khi nhìn lại bạn bè đồng trang lứa đã có những tổ ấm. Anh khao khát tìm em - người con gái cùng anh bước chặng đường tiếp theo nhưng lại không biết tìm em nơi đâu. Nên anh gửi những dòng tâm sự này mong em đọc được và cho anh biết vị trí của em.

Anh 33 tuổi, sinh ra trên mảnh đất Nghệ An đầy nắng và gió, ngoại hình hơi nhỏ bé và nước da ngăm đen. Anh hiền lành, hòa đồng và luôn cố gắng trong công việc, cuộc sống.

Cũng do tính chất công việc thường xuyên di chuyển nên anh dễ hòa nhập với môi trường, đồng nghiệp mới, những người bạn mới. Anh sống đơn giản, không hút thuốc, rượu bia chỉ cho phép trong giới hạn nhất định. Cũng do công việc bận rộn nên ngoài giờ làm, anh chỉ dành thời gian để nghỉ ngơi sau những giờ làm việc vất vả, hỏi thăm gia đình và những người thân thương.

Anh chưa từng kết hôn và đến giờ rất trân trọng người có thể cùng anh bước chặng đường tiếp theo. Về em, anh chỉ mong em có thể hơn, hoặc ít hơn anh vài ba tuổi để chúng ta hòa đồng trong suy nghĩ. Em có thể chưa hoặc từng kết hôn, chỉ mong em hiểu và cùng anh xây dựng cuộc sống mới tươi đẹp hơn mỗi ngày. Em ở đâu, hãy cho anh địa chỉ để anh chạy tới, em nhé.

Anh rất mong nhận được thư của em - người con gái anh đang mong chờ.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ