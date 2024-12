'Anh trai vượt ngàn chông gai' chinh phục hàng vạn khán giả

Hưng YênHàng chục nghìn fan hát, nhảy theo các nghệ sĩ suốt 5 tiếng dưới trời 15 độ C, tại concert "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Trong chương trình tối 14/12, từ 18h30 đến khoảng 23h30, dàn nghệ sĩ hát hơn 40 bài, đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ sôi động đến hoài niệm. Suốt concert, "biển" khán giả liên tục nhảy, hát, reo hò cổ vũ dàn nghệ sĩ. Tình cảm của người xem tạo nên sự cộng hưởng, chất xúc tác, giúp các nghệ sĩ trên sân khấu "cháy" hết mình.

Ngoài âm nhạc, nghệ sĩ kết nối người nghe qua các phần giao lưu, trò chơi. Trong bài Chợt nghe bước em về (nhạc sĩ Quốc Vượng), các nghệ sĩ Tự Long, Đinh Tiến Đạt, Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven, Ryhmastic, khiến fan phấn khích khi diễn cùng các khán giả nữ được chọn ngẫu nhiên. Đinh Tiến Đạt, Bằng Kiều, Tự Long nhiều lần đi xuống sát khu vực khán giả, khiến không khí bùng nổ.

Một góc khán giả trong concert. Ảnh: Giang Huy

Show mở màn với hai ca khúc có âm hưởng hùng tráng - Hỏa ca và Super Star, qua màn biểu diễn của 31 nghệ sĩ (Thành Trung và Liên Bỉnh Phát vắng mặt). Nhiều tiết mục được làm mới so với các phần công diễn trong show, khiến khán giả bất ngờ. Bài Là anh đó (Andiez sáng tác), vốn là phần biểu diễn của nhóm năm người, nay xuất hiện với phiên bản mới của Tuấn Hưng, Trọng Hiếu. Bài Tình anh bán chiếu của Thanh Duy có thêm BB Trần, Jun Phạm, nhảy phụ họa.

Nhiều tiết mục gợi cảm xúc hoài niệm, trong đó có bài Tỉnh thức sau giấc ngủ đông. Nhóm cựu danh thủ Hồng Sơn, ca sĩ Bằng Kiều, Binz, S.T Sơn Thạch, rớm nước mắt khi hát, vì cùng nhớ đến người bố đã khuất. Họ cho biết bốn người đồng cảm, có chung nỗi đau mất cha, nên nhiều tâm trạng mỗi lần hát ca khúc.

Chương trình dành nhiều thời lượng tôn vinh âm nhạc truyền thống, các ca khúc lấy âm hưởng dân gian, cách mạng. Nghệ sĩ Tự Long cho biết hạnh phúc khi thấy hàng chục nghìn khán giả hát theo các ca khúc như Trống cơm, Đào liễu, Mưa trên phố Huế, Dạ cổ hoài lang.

Hai bài Mẹ yêu con (nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý) và Áo mùa đông (nhạc sĩ Đỗ Nhuận) được biểu diễn sát nhau. Đạo diễn xây dựng hình ảnh đứa bé được bà mẹ bế trên tay trong bài Mẹ yêu con, trở thành người chiến sĩ trong bài Áo mùa đông.

Nhiều tiết mục được dàn dựng hoành tráng, với vài chục vũ công minh họa. Bài Mưa trên phố Huế khiến khán giả bất ngờ khi tạo hình chiếc nón màu tím khổng lồ, hạ từ trên cao xuống. Sân khấu Tỉnh thức sau giấc ngủ đông tạo hiệu ứng tuyết rơi. Trong bài Mẹ yêu con, biên đạo múa dựng bài bắt mắt, với đạo cụ là những gánh rạ, đống rơm.

Một số ca khúc có phần âm nhạc sôi động, vũ đạo gợi cảm như Nước hoa, Let Me Feel Your Love Tonight, khiến fan nữ đứng ngồi không yên. 31 nghệ sĩ nhiều lứa tuổi nỗ lực biểu diễn, cống hiến. Họ cùng hát, nhảy, chơi nhạc cụ, hỗ trợ nhau tỏa sáng. Neko Lê, Trọng Hiếu thực hiện các động tác khó khi đu dây từ trên cao. Cựu danh thủ Hồng Sơn, dù không có thế mạnh vũ đạo, nhảy cùng Soobin Hoàng Sơn một đoạn ca khúc Giá như.

Từ trái sang phải: Danh thủ Hồng Sơn, Binz, Bằng Kiều, S.T Sơn Thạch trong bài "Tỉnh thức sau giấc ngủ đông". Ảnh: Giang Huy

Các khách mời như nhóm Lunas, Trúc Nhân, Đan Trường góp phần khuấy động không khí concert. Đan Trường cùng Jun Phạm, Trúc Nhân hát Kiếp ve sầu, ca khúc nhạc Hoa lời Việt đình đám những năm 2000. Anh cho biết đã lỡ hẹn cùng chương trình mùa một, được fan ủng hộ tham gia mùa sau.

Chương trình khép lại với các ca khúc Niềm tin chiến thắng (nhạc sĩ Lê Quang) và Dòng thời gian (nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong), trong cảm xúc tiếc nuối của hàng chục nghìn khán giả. Êkíp thông báo sẽ tổ chức thêm một đêm diễn ở TP HCM.

Chương trình ghi điểm ở sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại, dàn dựng bắt mắt. Ngoài sân khấu chính, êkíp dựng sân khấu chuyển động, có thể nâng lên hạ xuống, đưa ca sĩ đến gần hơn với khán giả. Với 11 màn hình LED cỡ lớn, khán giả từ mọi khu vực dễ dàng theo dõi chương trình. Phần visual art (đồ họa) ở màn hình sân khấu trong mỗi tiết mục được thiết kế đẹp, hài hòa với bối cảnh, ánh sáng của từng ca khúc. Ban tổ chức liên tục bắn pháo hoa, pháo sáng, pháo giấy, tạo hiệu ứng cột lửa trên sân khấu, làm điểm nhấn trong nhiều tiết mục.

Điểm trừ của show là ở khâu hậu cần. Trong các tiết mục cần nhạc cụ, êkíp vận chuyển thẳng từ phía dưới lên sân khấu chính, gây mất thẩm mỹ. Ngoài ra, âm thanh một số ca khúc chưa hay do micro bị nhiều tiếng vang. Bên cạnh đó, nhiều khán giả phản ánh khâu tổ chức. Số lượng người xem đông nhưng êkíp chỉ có hai cổng vào, khiến tình trạng ùn tắc liên tục xảy ra. Khi giờ diễn bắt đầu, nhiều người vẫn loay hoay tìm chỗ ngồi, gây ra tình trạng lộn xộn nhiều nơi. Khu vực đổi vòng tay và cổng check-in cách nhau xa, khoảng 1 km. Không gian WC mất vệ sinh.

Bảo Ngọc, 32 tuổi, Hà Nội, cho biết hài lòng về phần âm nhạc nhưng mong ban tổ chức cải thiện khâu tổ chức. Cô nói sẽ tiếp tục ủng hộ concert tiếp theo của chương trình ở TP HCM.

Chương trình được Việt hóa từ show truyền hình ăn khách Trung Quốc - Call Me By Fire. Show dành cho 33 gương mặt nam trên 30 tuổi, hoạt động trong showbiz. Thông qua các vòng, người chơi biểu diễn theo nhóm, 17 gương mặt được chấm điểm cao nhất hội tụ thành nhóm nhạc có tên Gia tộc toàn năng. Các thành viên vào nhóm năm nay gồm: Cường Seven, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Soobin, Kay Trần, Trọng Hiếu, Bùi Công Nam, Rhymastic, Binz, Quốc Thiên, Thanh Duy, Tiến Luật, Đinh Tiến Đạt, Đỗ Hoàng Hiệp. Trước show ở Hà Nội, chương trình từng tổ chức concert ở TP HCM hồi tháng 10, thu hút khoảng 20.000 khán giả.

Hà Thu