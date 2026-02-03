Anh trai trộm 330 triệu đồng tiết kiệm của em gái

Hà TĩnhNguyễn Văn Mai bị cáo buộc mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng tiền tiết kiệm của em gái để tiêu xài.

Mai, 31 tuổi, trú phường Vũng Áng, bị khởi tố, tạm giam về tội Trộm cắp tài sản, theo khoản 3, Điều 173 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng do Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh phê chuẩn, công bố chiều 3/2.

Nghi can Mai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cúc Đức

Theo điều tra, khoảng 12h30 ngày 9/1, Mai tới nhà em gái Nguyễn Thị Thái, 38 tuổi, trú tổ dân phố Trường Sơn, phường Vũng Áng (trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh), chơi.

Nhà chức trách cáo buộc, lợi dụng lúc em gái đang rửa bát trong bếp, Mai lẻn vào phòng ngủ, mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng tiền tiết kiệm, sau đó đem tiêu xài cá nhân.

Từ tố cáo của nạn nhân, sau vài ngày điều tra, cảnh sát lần ra hành tung của Mai.

Đức Hùng