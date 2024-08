'Anh trai say hi' tăng lượt xem trên đa nền tảng

Show "Anh trai say hi’ hút gần 5 tỷ lượt xem trên đa nền tảng sau hai tháng lên sóng, nhiều ca khúc vào top thịnh hành YouTube.

Theo đại diện nhà sản xuất, tính đến 20/8, nhiều nhạc phẩm trong chương trình Anh trai say hi vào top thịnh hành YouTube như: Hào quang (11 triệu lượt xem), Catch me if you can (11 triệu), Regret (6,8 triệu, top hai), I’m thinking about you (thứ ba), Bao lời con chưa nói (thứ tư), Walk (thứ năm), Chân thành (thứ sáu)...

Trong đó, tiết mục Ngáo Ngơ của team HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Erik, Jsol, Orange đạt 11 triệu lượt xem và nhiều thành tích gồm: top 1 thịnh hành YouTube bảng tổng, top 1 YouTube Music Trending; top 1 Itunes Việt Nam, vào danh sách 16 video được xem cao nhất toàn cầu trong 24 giờ.

Nhóm Erik, Đức Phúc thể hiện ca khúc "Anh trai nước Việt". Ảnh: Vie Channel

Tập 9, 10 cùng sáu tiết mục cũng đứng các vị trí đầu tiên của top thịnh hành YouTube (tính đến 20/8). Cụ thể trong tập 10, đội Erik và Anh Tú Atus quyết định bứt phá ở bảng đấu tứ kết, chọn chủ đề Đất nước và Gia đình. Với ca khúc Anh trai nước Việt, Đức Phúc - thành viên team Erik - cho biết nhóm không muốn dùng từ "đao to búa lớn", mà chỉ tập trung thể hiện tinh thần vượt thách thức, kiên cường của người Việt.

Biên đạo Mạnh Quyền tiết lộ đài từ, thông điệp nhóm Erik muốn truyền tải tiếp thêm sức mạnh cho anh. "Anh trai nước Việt không nhuốm màu dân gian, do đó, tôi muốn dựng tiết mục thể hiện tinh thần của những ‘anh trai’ thế hệ mới. Làm sao khi giai điệu, vũ đạo nổi lên, họ luôn tự hào mình là người con nước Việt", biên đạo nói. 50 vũ công đa lứa tuổi hỗ trợ phần trình diễn, từ trẻ em đến người trưởng thành.

Ca từ khá gần gũi, điển hình là lũy tre, hoa sen - biểu trưng cho sự kiên cường, thanh cao. Nhiều khán giả vỗ tay theo điệp khúc: "Từng lũy tre, từng cánh sen đã nuôi ta khôn lớn/ Lòng khắc ghi và biết ơn từng lời dạy trong tim/ Dùng sức trai để chứng minh: Việt Nam luôn tỏa sáng như những vì sao" .

Phần trình diễn "Bài bao lời con chưa nói". Ảnh: Vie Channel

Với chủ đề gia đình, team Anh Tú Atus muốn ca ngợi hình tượng mẹ. Các thành viên cùng ngồi lại, kể kỷ niệm vui, buồn. Anh Tú Atus, Dương Domic, Quang Trung, Song Luân lần lượt hoài niệm những vật dụng gắn bó với mẹ như cái nia, đòn gánh, quạt mo, chổi lông gà hay máy bay giấy. Nhạc phẩm Bao lời con chưa nói do Dương Domic chấp bút, dựa trên cảm xúc của cả nhóm.

Ở tập 10 phát ngày 18/7, khách mời - nghệ sĩ Kim Xuân - mở màn với lời ru bên chiếc nôi: "Ví dầu cầu ván đóng đinh/ Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi...". Xuyên suốt nhạc phẩm là lời tâm sự, nỗi nhớ thương của người con với mẹ. Phần thoại của Quang Trung đẩy tiết mục lên cao trào: "Con chỉ muốn mẹ biết là con biết ơn tất cả những gì mẹ dành cho con.và thật sự nếu có những kiếp sống khác con vẫn mong con sẽ được làm con của mẹ". Đoạn cuối, Kim Xuân hòa giọng cùng 5 thành viên.

Anh Tú Atus nghẹn ngào khi nhắn nhủ mẹ nên đi khám sức khỏe, đừng giấu bệnh. Ảnh: Vie Channel

Bao lời con chưa nói đạt top 5 YouTube Trending Việt Nam hạng mục Music sau 21 giờ phát hành (ghi nhận sáng 20/8). Trên Fanpage chương trình, ảnh nhóm nhận hàng trăm lượt chia sẻ. Khán giả khen Dương Domic viết lời cảm động, nói lên tâm tư tình cảm của nhiều người con.

Thay vì dùng lại các bản hit quen thuộc, Anh trai say hi chọn lối đi riêng: 100% ca khúc là sáng tác mới. Với sự kết hợp của 30 nghệ sĩ trẻ và đội ngũ nhạc sĩ, nhà sản xuất hơn 20 người, ban tổ chức không chỉ tạo ra loạt ca khúc mới, mà còn kỳ vọng "thổi" vào thị trường âm nhạc luồng gió mới, đầy năng lượng.

Vạn Phát