Anh trai nói Britney Spears muốn thoát sự giám hộ

Bryan Spears cho biết em gái - ca sĩ Britney - luôn muốn thoát khỏi sự giám hộ của cha hơn một thập niên qua.

Theo Today, anh nói trên một chương trình trực tuyến hôm 23/7: "Britney chịu quản lý nhiều năm nay. Điều đó cần thiết trong quãng thời gian đầu. Hiện tại, đã có nhiều điều thay đổi và chúng tôi đang hy vọng điều tốt nhất đến với em. Britney luôn muốn được giải thoát khỏi lệnh giám hộ. Rất khó chịu khi bạn phải xin phép người khác làm gì dù họ có ý tốt hay xấu".

Tuy nhiên, Bryan khẳng định việc giám hộ Britney từ năm 2008 tốt cho gia đình, vì cô có nhiều hành động mất kiểm soát. Bryan cho rằng ông Jamie - cha của hai người - đã làm hết sức có thể khi được giao vai trò giám hộ Britney.

Bryan Spears (phải) cho biết thường xuyên liên lạc với em gái Britney. Ảnh: FilmMagic.

Bryan Spears nói thường xuyên liên lạc với em gái. Tuy nhiên, anh không dùng mạng xã hội nên không theo dõi phong trào fan đòi trả tự do cho cô. Bryan hiểu việc người hâm mộ lo lắng cho em gái nhưng nhận xét cô vẫn cần người trông nom để bảo đảm an toàn. "Tôi nghĩ nên có sự điều chỉnh hợp lý. Cứ cho rằng chúng ta để Britney toàn quyền làm điều em ấy thích nhưng những hoạt động thường ngày là một thử thách lớn. Ví dụ như lái xe. Britney là tài xế tệ nhất thế giới này", Bryan nói. Anh cũng cho biết Britney thời gian qua tránh dịch tại nhà cùng bạn trai Sam Asghari. Hai con trai của cô sống cùng chồng cũ Kevin Federline.

Từ khóa "FreeBritney" (Trả tự do cho Britney Spears) hot trở lại trên mạng xã hội những ngày qua, khi một bộ phận fan cho rằng cô đang bị khống chế tại nhà riêng. Khi ca sĩ đăng những video nhảy, tập thể dục trên mạng, những người theo phong trào "FreeBritney" cho rằng cô ngầm phát lời kêu cứu. Hơn 100.000 người ký vào đơn kiến nghị mong muốn chính phủ Mỹ can thiệp quyền giám hộ của Britney Spears, nói cô bị vi phạm quyền tự do cá nhân.

*Xem thêm: Phong trào đòi 'Trả tự do cho Britney Spears'

Người hâm mộ tụ tập trước tòa án Los Angeles đòi trả tự do cho Britney Spears hôm 22/6. Ảnh: Bussiness Insider.

Phong trào "FreeBritney" hiện gây nhiều tranh cãi vì sự rõ ràng và tính chính xác của các tin đồn. Trên Instagram, Britney Spears nói không có chuyện cô bị cha khống chế và mong người hâm mộ ngừng gửi lời đe dọa ông. Tuy nhiên, một số vẫn cho rằng cô lên tiếng vì bị ông Jamie ép buộc. Nguồn tin của TMZ nhận định việc fan nói cô ngầm kêu cứu những ngày qua chỉ là thuyết âm mưu.

Từ năm 2008, ông Jamie Spears được tòa án trao quyền giám hộ nữ ca sĩ sau scandal cô tự nhốt mình trong phòng 72 giờ cùng con. Britney Spears phải thông qua cha trước khi đưa ra các quyết định liên quan đến tài chính, công việc và đời tư. Tháng 9/2019, ông Jamie ra tòa xin bỏ quyền giám hộ vì lý do sức khỏe. Ông đề nghị Jodi Montgomery - quản lý của Britney Spears - tiếp quản vị trí nếu tòa án thấy cần thiết. Phiên tòa về quyền giám hộ của Britney bị tạm ngưng từ tháng 8 năm ngoái vì dịch.

Đạt Phan (theo Today)