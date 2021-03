Anh trai kiện Mariah Carey

Mariah Carey bị anh trai Morgan kiện tội phỉ báng danh dự vì những câu chuyện thời thơ ấu được kể trong tự truyện của cô.

Theo USA Today, Morgan nộp đơn kiện lên tòa án tối cao New York hôm 3/3, tố cáo em gái bịa chuyện để bôi nhọ mình trong tự truyện The Meaning Of Mariah Carey, phát hành cuối năm 2020. Anh cho biết cuốn sách ảnh hưởng tiêu cực tới công việc, đời sống cá nhân trong những tháng qua.

Morgan yêu cầu phía Mariah Carey đính chính thông tin, bồi thường. Đơn kiện của Morgan cũng nhắm tới cây bút Michaela Angela Davis, đồng tác giả cuốn tự truyện và các nhà xuất bản liên quan như Macmillan Publishing Group, Andy Cohen Books.

Mariah Carey và anh trai Morgan (phải). Ảnh: Mariah Carey Fandom.

Trong tự truyện, Mariah Carey miêu tả Morgan là người quỷ quyệt, bạo lực. Carey cho biết anh trai từng đánh nhau với bố ruột khiến 12 cảnh sát địa phương phải đến can thiệp, hòa giải. Morgan phủ nhận và cho biết chưa từng được em gái liên hệ xin phép trước khi phát hành sách.

Mariah Carey kể lại tuổi thơ bất hạnh qua tự truyện The Meaning Of Mariah Carey. Các thành viên gia đình cô luôn cãi vã, xô xát và ném đồ đạc. Ca sĩ cho biết một lần chị gái đổ cốc trà nóng lên người khiến cô bị bỏng cấp độ ba. Năm 12 tuổi, Carey bị Alison ép dùng chất kích thích và lừa bán cho một tay ma cô. Bạn trai của Alison từng sàm sỡ Carey khi đến nhà chơi. Hai chị em không kết nối với nhau nhiều năm qua. Trong quá khứ, Alison từng bị bắt vì tội bán dâm.

Bìa tự truyện "Meaning of Mariah Carey" phát hành tháng 9/2020. Ảnh: Andy Cohen Books.

Đầu tháng 2, Alison, chị gái Mariah Carey - cũng kiện ca sĩ ra tòa vì tội phỉ báng danh dự và đòi bồi thường 1,25 triệu USD. "Mariah mượn sự nổi tiếng để tấn công chị gái - người không xu dính túi. Cô ấy tạo ra những câu chuyện giật gân và ngớ ngẩn để quảng bá sách", Alison nói với USA Today.

Mariah Carey, 51 tuổi, là một trong những ca sĩ thành công với năm giải Grammy và doanh số hơn 200 triệu bản thu được bán ra. Cô nổi tiếng với giọng hát năm quãng tám và phong cách biểu diễn, thời trang quyến rũ. Tổ chức Guinness trao cô danh hiệu "Songbird Supreme", dành cho những người có giọng cao nhất thế giới.

'We Belong Together' - Mariah Carey Mariah Carey hát "We Belong Together". Video: Mariah Carey Youtube.

Phương Mai (theo USA Today)