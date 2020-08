Anh trai khiến tôi mệt mỏi

Tôi là nam, 25 tuổi, tác giả bài: "Mọi người trong gia đình luôn khiến tôi mệt mỏi". Cảm ơn các bạn đã góp ý giúp tôi phần nào có hướng giải quyết

Tôi có đôi lời miêu tả thêm về người anh trai của mình. Tôi với anh sống từ nhỏ tới lớn cùng bố mẹ. Nói thẳng ra anh em tôi không hợp tính, tôi là người ưa quy củ ngăn nắp, anh trai bừa bộn và không có kỷ luật, có điều chuyện đó không ảnh hưởng đến tình cảm anh em.

Anh trai 26 tuổi, đi nghĩa vụ về năm 2007, có học nghề lái xe nhưng lại để đấy và chỉ loanh quanh ở nhà. Năm 2010, mẹ ngầm thế chấp quầy quần áo để lấy vốn cho anh làm than thổ phỉ, sau đó anh lấy vợ và có một cháu. Một năm sau đó anh cũng làm ăn được đôi chút nhưng không biết gìn giữ lại lao vào chơi bời, cá độ. Do dùng ma túy đá nhiều nên anh tưởng tượng và cho rằng đứa con kia không phải của mình, dẫn đến vợ chồng anh cãi vã, đỉnh điểm anh đánh chị dâu vỡ đầu, chị dâu bế con về nhà ngoại và ở đó đến tận giờ. Thêm nữa, anh chơi bời, rồi làm than bị ngăn cấm nên anh chẳng còn một xu nào, mẹ tôi phải gánh một khoản nợ cho anh.

"Thua keo này ta bày keo khác’’ nhưng anh tôi không vậy, từng ấy năm anh chỉ loanh quanh ở nhà, thi thoảng xin tiền mẹ tôi. Tôi rất thương anh, có nhiều lần lấy can đảm để tâm sự xem anh muốn gì. Anh lúc nào cũng kêu làm ăn phải có vốn, trong khi cầm tiền trong tay là tiêu pha, ăn chơi một cách vô độ. Tôi nghĩ vốn trong tay mình chứ đâu, anh không chịu đi làm, suốt ngày chỉ ăn với ngủ.

Mùng 5 Tết vừa rồi tôi vui vẻ cho anh trai mượn xe đi chơi, anh đi 3-4 hôm không về rồi đùng phát bảo: "Tao cắm xe mày đi đánh bạc", cảm giác như một cú sốc đối với tôi.

Tôi rất tức giận và buồn bực vì không bao giờ nghĩ anh có thể làm thế với mình. Tôi bình tĩnh hỏi: "Sao anh lại làm thế?", anh bảo: "Con trai xin tiền mà anh không có nên phải làm thế". Tôi đối chất với chị dâu và cháu trai thì hai người bảo không có đồng nào từ lâu rồi. Vừa rồi anh lại mang xe của cậu ruột tôi đi cầm và bảo mẹ chuộc về. Tôi có nghĩ gì về căn nhà 3 tầng của bố mẹ như các bạn nghĩ đâu. Nếu thấy anh trai mình hạnh phúc, cùng tôi chăm lo cho bố mẹ thì đó là điều tuyệt vời với tôi.

Có điều anh trai càng lúc tình trạng càng như thế này tối càng mệt mỏi. Tôi phải làm gì với người a trai đây mọi người?

Hạnh

