Anh trai đi làm xa trả nợ cho vợ, chị dâu ở nhà cặp ông chủ

Tôi nghĩ đây có lẽ là biến cố giúp anh mình có thể thoát khỏi người đàn bà này.

Tôi có người anh họ nhưng không khác gì anh ruột vì tôi thân với anh từ nhỏ, nhà anh đối diện nhà tôi. Anh đẹp trai, hiền lành, chịu khó, không có bất cứ tật xấu nào. Cuộc sống cứ bình yên như vậy cho đến khi anh cưới vợ. Chị có vẻ ngoài xông xáo, nhanh nhẹn, khéo nói, được cả mồm miệng lẫn tay chân nên gia đình tôi rất quý chị. Thế nhưng chị lại quá ham làm giàu, vỡ nợ lần thứ nhất, thứ hai vì dính vào vay nặng lãi. Phía nhà chị không giúp gì, nhà tôi phải đứng ra trả nợ giúp, dần dần anh chị vực dậy được.

Yên ổn được một hai năm thì đùng một cái chị vỡ nợ đến lần thứ ba, con số lên đến 3 tỷ đồng. Anh tôi không biết gì vì tài chính trong nhà 100% do chị dâu nắm hết. Do có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên công an vào cuộc điều tra, vỡ lẽ ra chị tiếp tục đi vay nặng lãi và dính đến cờ bạc trên mạng. Để có tiền, chị lừa rất nhiều người, nói dối người thân bị bệnh nặng, bị tai nạn để lợi dụng lòng tốt của người ta.

Cả nhà tôi suy sụp, gia đình mẹ đẻ chị không đoái hoài, lại là nhà tôi đứng ra lo giảng hòa, giải quyết giúp để chị không phải đi tù, cũng vì thương 3 đứa nhỏ. Sau đó anh phải bán mảnh đất được bố mẹ cho và quyết định đi xuất khẩu lao động để trả nợ. Cưới vợ 15 năm, anh chỉ lo cày cuốc để trả nợ cho vợ hết lần này đến lần khác, không bao giờ tiêu pha gì cho bản thân. Tính anh vốn tình cảm, luôn muốn gần gia đình mà vì vợ gây nợ nên phải đi đến một đất nước xa xôi làm ăn, không biết bao giờ mới có thể trở về. Mỗi lần nghĩ đến anh, tôi nghẹn lòng.

Sau khi anh đi được một tháng, tôi bàng hoàng phát hiện ra chị dâu tôi cặp kè với ông chủ giàu có, bất chấp việc có 3 đứa con và một người chồng đang làm việc vất vả nơi xứ người. Tôi không biết phải làm gì, sợ anh biết chuyện sẽ không vượt qua nổi. Nhiều lúc tôi nghĩ biết vậy không nên giúp, để chị đi tù. Tôi phải làm sao đây, có nên nói rõ cho anh mình biết chuyện?

Hồng Hạnh