Anh trai của Michael Jackson qua đời

Tito Jackson - anh trai "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson, thành viên ban nhạc The Jacksons - qua đời sau cơn đau tim, thọ 71 tuổi.

Theo Entertainment Tonight ngày 16/9, Steve Manning - bạn thân lâu năm, cựu quản lý gia đình Jackson - cho biết Tito đã qua đời một ngày trước đó. Trước khi mất, nghệ sĩ cùng hai anh em ruột - Jackie, 73 tuổi và Marlon, 67 tuổi - thăm nơi tưởng niệm của Michael Jackson tại Munich, Đức, theo bài đăng của nghệ sĩ trên Instagram hôm 12/9. Daily Mail cho biết Tito và Michael Jackson có mối quan hệ thân thiết. Nghệ sĩ thường đăng bài tưởng nhớ em trai hàng năm.

Trên Instagram ngày 16/9 của nhóm 3T - ban nhạc của ba con trai Tito Jackson do ông quản lý, họ viết: "Cha chúng tôi là một người đàn ông tuyệt vời, luôn quan tâm đến hạnh phúc của mọi người. Một số người nhớ ông là Tito Jackson của ban nhạc huyền thoại Jackson 5, vài người biết ông với tư cách 'huấn luyện viên Tito'. Dù là cách gọi nào, tất cả đều thương nhớ ông vô cùng. Hãy nhớ những điều bố luôn giảng dạy là mãi 'yêu thương lẫn nhau'. Chúng con yêu cha".

Ca sĩ Tito Jackson chụp hình bên những kỷ vật của ban nhạc The Jacksons tại bảo tàng lịch sử Claremore tháng 6. Ảnh: Instagram Tito Jackson

Tito Jackson sinh năm 1953, là con thứ ba trong gia đình có 10 anh em. Ông chơi guitar từ năm 10 tuổi, giữ vị trí guitarist của nhóm sau này. Năm 1964, Tito và bốn anh em trai gồm Michael, Jackie, Jermaine, Marlon thành lập The Jacksons vào năm 1964, dưới sự quản lý của bố - ông Joe Jackson.

Ban đầu, ban nhạc hoạt động với hãng thu âm Motown (giai đoạn 1969-1975) và có tên là Jackson 5. Năm 1975, họ đổi thành The Jacksons sau khi ký hợp đồng với đơn vị phát hành mới - Epic. Cùng năm, người con thứ chín - Randy Jackson - thay thế anh trai Jermaine gia nhập đội hình. Tito còn người em gái là ca sĩ Janet - con út nhà Jackson.

Ban nhạc thời hoạt động dưới cái tên The Jackson 5. Từ trái qua: Tito, Jackie, Michael, Jermaine và Marlon Jackson. Ảnh: Redferns

Trong thập niên 1970, họ có bốn đĩa đơn I Want You Back, ABC, The Love You Save và I'll Be There liên tục đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, tạo nền tảng cho hiện tượng Jacksonmania (cơn sốt anh em Jackson - cách gọi sự ủng hộ cuồng nhiệt của fan) khắp nước Mỹ thời điểm đó, theo USA Today. Năm 1980, The Jacksons được gắn sao trên đại lộ danh vọng Hollywood và có tên trên đại sảnh danh vọng Rock n Roll 17 năm sau.

Khi độ nổi tiếng của nhóm không còn như trước, các thành viên chuyển hướng hoạt động solo. Năm 2003, Tito Jackson bắt đầu thực hiện các buổi diễn nhạc blues và funk khắp thế giới, tham gia các chuyến lưu diễn cùng ban nhạc BB King Blues Band vào năm 2017, 2018 và 2019. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Blues Blast, ông nói về đam mê blues, cho biết đây là dòng nhạc khiến ông quan tâm đến guitar.

Dù có sự nghiệp âm nhạc kéo dài hàng chục năm, Tito Jackson ra mắt album solo đầu tiên vào năm 2016 - Tito Time. Ông tiếp tục phát hành đĩa nhạc thứ hai - Under Your Spell - vào 5 năm sau. Nghệ sĩ thu âm ca khúc cuối cùng - Love One Another (2021) - sau đại dịch Covid-19, mang thông điệp lan tỏa tình yêu, sự đoàn kết giữa người với người trong giai đoạn khó khăn. MV có sự góp mặt của các thành viên gia đình Jackson và nhiều khách mời, trong đó có ngôi sao truyền hình Kim Kardashian và mẹ cô Kris Jenner.

MV 'Love One Another" của Tito Jackson Mv "Love One Another" của Tito Jackson. Video: YouTube Tito Jackson

Ở tuổi ngoài 70, Tito tiếp tục hoạt động với ban nhạc The Jacksons cùng Jackie và Marlon. Trong cuộc phỏng vấn Fox 5 San Diego tháng 8, khi được hỏi về các chuyến lưu diễn hiện tại, ông nói không có ý định "sống chậm lại". Nghệ sĩ cho biết: "Chúng tôi đều yêu công việc, tôi thì thích du lịch nên việc này thật tuyệt vời". Mùa hè năm nay, nhóm có các buổi diễn tại Scotland, California (Mỹ) và Anh. Họ vừa kết thúc show diễn ở Surrey, Anh hôm 8/9, dự kiến có lịch trình tiếp theo tại New Jersey và Ohio trong tháng 10 và 11.

Về đời sống cá nhân, Tito kết hôn với Delores "Dee Dee" Martes năm 1972 nhưng ly hôn sau 16 năm chung sống, có ba con trai. Năm 1994, bà bị bạn trai sát hại tại nhà riêng của người này. Theo ABC News, nghệ sĩ cho biết ngày bốn bố con biết tin bà qua đời là khoảnh khắc "lạnh lẽo nhất trong đời". Ông không kết hôn sau khi vợ cũ qua đời. Các con đều nối nghiệp âm nhạc của bố, thuộc ban nhạc 3T do ông quản lý. Năm 2015, họ từng tham gia chương trình thực tế The Jacksons: Next Generation.

Phương Thảo (theo People)