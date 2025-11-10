Anh trai bỏ gia đình về sống với mẹ để được thừa kế toàn bộ tài sản

Vừa rồi bà họp gia đình, nói sẽ không chia đều tài sản cho 3 đứa con (trước bà hứa như thế) mà sẽ cho đứa nào ở với bà.

Nhà tôi có 3 người con, một chị lớn đã lấy chồng ra nước ngoài, cuộc sống không quá khá giả nhưng đủ chi tiêu; anh giữa và tôi là út. Ba mẹ tôi xưa làm cơ quan nhà nước, ba đã mất, giờ chỉ còn mẹ. Lương hưu của mẹ cũng khá, sống ở quê dư dả. Chúng tôi không cần phải lo tài chính cho mẹ.

Nói về gia đình anh ba. Nhà vợ anh kinh tế khá, cho chị dâu tôi tài sản riêng. Chị dâu tôi năng động, làm việc lương cao, tháo vát và giỏi bếp núc. Gia đình tôi đủ ăn đủ mặc. Lương hai vợ chồng tôi vừa đủ lo cho con và còn dư một ít phòng ngừa ốm đau. Mẹ tôi, giữa hai người con trai là tôi và anh ba, tình cảm bà dành phần nhiều cho anh ba. Cùng đi làm vất vả nhưng tôi thấy bà cứ xuýt xoa rằng anh ba đi làm cực. Bà thương, hay cho tiền cũng như giao hết tiền cho anh ba giữ.

Chuyện là lúc ba tôi mới mất, chỉ còn mẹ nên tôi muốn đón bà vô thành phố ở. Bà thích ở với anh ba, không chịu ở với gia đình tôi vì bà không hợp với vợ tôi. Vợ chồng anh ba không trả lời gì về chuyện ấy, không đồng ý cũng không từ chối. Sau khi cân nhắc, mẹ tôi không còn muốn vào thành phố mà ở lại quê. Sức khỏe bà còn khá tốt nên chúng tôi cũng theo ý bà.

Mặc dù thấy được sự phân biệt đối xử của mẹ nhưng tôi chỉ buồn khi ngay cả các cháu, con tôi và con anh ba, bà cũng có sự phân biệt. Con trai tôi khá thông minh, học giỏi. Mỗi khi con được giải thưởng, bà thường khoe, cho tiền và tự hào về cháu. Tôi cũng vui. Còn con bé nhà tôi bị tim bẩm sinh từ nhỏ. Tuy đã được mổ nhưng cháu khá yếu, được cái rất ngoan. Mẹ tôi gần như chưa bao giờ để ý tới con bé, ngay cả khi nó bệnh từ nhỏ. Bà chưa khi nào hỏi thăm về nó.

Vừa rồi bà họp gia đình, nói sẽ không chia đều tài sản cho 3 đứa con nữa (trước bà hứa như thế) mà sẽ cho đứa nào ở với bà. Tôi cũng không can dự vào quyết định của bà nhưng lại thấy anh tôi có sự thay đổi lớn. Anh nghỉ hẳn công việc, bỏ lại gia đình, về ở với mẹ tôi. Hiện tôi cũng khá mâu thuẫn, vừa buồn vì gia đình mình không nhận được tình cảm từ mẹ, vừa lo không biết anh ba về thực sự là do thương mẹ hay vì lời hứa của bà.

Liệu anh ấy có chăm sóc mẹ đến lúc bà nhắm mắt xuôi tay hay lại là cái gì khác. Tôi đã làm cha, với các con, tôi đều thương như nhau, chỉ có cưng chiều bé gái thiệt thòi và hơi nghiêm với con trai út. Nhưng chưa bao giờ tôi có suy nghĩ phân biệt đối xử giữa hai đứa con. Tôi không hiểu vì sao đã sinh con ra mà tình thương không tốn tiền cũng không thể phân phát đều cho các con?

