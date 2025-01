Anh tôi muốn chăm vợ bầu, chị bảo: 'Đừng về, bẩn mắt'

Đến khi sinh xong, mẹ tôi ra chăm cháu, chị nhắn chồng nói bà không biết chăm, vướng tay chân chị, nặng vía nên cứ bế cháu là cháu khóc.

Anh tôi trước giờ là người hiền lành, hướng nội và ít giao tiếp với mọi người. Vợ chồng anh đã 35 tuổi, yêu nhau từ năm 23 tuổi và 7 năm sau mới cưới. Sau 5 năm lấy nhau, anh chị có cô con gái đầu lòng gần một tuổi. Cưới xong, chị dâu đòi anh tôi ở rể vì chị sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu. Ba năm sau đó, anh chị mua được mảnh đất ở gần nhà chị và xây ngôi nhà khang trang, tiền xây chủ yếu là tiền tích góp từ khi đi làm và do bố mẹ tôi cho vợ chồng anh. Gia đình chị dâu hoàn cảnh khó khăn, chị đã nghỉ việc sau khi cưới. Tuy nhiên chị luôn chỉ trích anh tôi vô dụng, không có chị thì anh không được như ngày hôm nay. Chị hay kể công là quãng thời gian yêu nhau đã giữ lương hộ anh nên mới có tiền mua đất, xây nhà. Mỗi lần cãi nhau, chị dâu luôn đuổi anh tôi ra khỏi nhà, bắt anh phải làm theo ý của chị, nhà ngoại có việc gì anh tôi luôn phải có mặt. Trong khi nhà nội có việc, anh muốn về tự về, chị không muốn về cùng.

Kể từ khi làm dâu, chị chỉ về nhà tôi đúng ba lần. Năm kia chị có bầu, càng khó tính, luôn mắng chửi chồng khiến anh tôi chán nản và có người thứ ba. Khi biết chuyện, chị nhắn tin trách móc anh, nguyền rủa anh không nên sống trên đời và gọi điện chỉ trích bố mẹ tôi không biết dạy con. Chị đòi anh phải để hết tài sản. Quà cưới bố mẹ tôi cho, chị muốn phải chia đôi, trong khi anh tôi muốn trả lại bố mẹ. Lương tháng anh tôi được khoảng 36 triệu đồng, tháng nào cũng giữ lại số lẻ, còn lại đưa chị dâu để chi tiêu và tiết kiệm. Chị lén lấy tiền đó đưa cho nhà ngoại trả nợ do bố chị mê trò đỏ đen.

Đợt chị dâu bầu, anh tôi đi làm xa, ngày nghỉ muốn về làm tròn nghĩa vụ chăm vợ nhưng bị chị đuổi đi, cho rằng về làm "bẩn mắt chị". Giờ anh tôi muốn đưa một nửa lương để chị lo cho con, nửa lương còn lại trả bố mẹ vì ngày xưa cho tiền mua đất xây nhà. Chị dâu không chịu, bảo anh tôi đem tiền cho gái, để mặc con cái ở nhà đói khát, để vợ một mình chăm con vất vả còn anh chỉ biết sung sướng bên ngoài. Chị dâu cũng tuyên bố sẽ không cho chồng và nhà tôi gặp cháu nội.

Bố mẹ tôi tuy không thích chị nhưng không có lời nói hay hành động nào quá đáng với con dâu. Hôm nọ tôi phát hiện anh bị trầm cảm vài năm và đã vài lần định làm chuyện dại dột. Tôi tâm sự với anh, anh kể đã hết tình cảm với chị dâu từ lâu, trước cưới chị vì tình nghĩa (do chị đợi anh đi du học ba năm). Từ nhỏ bố mẹ tôi đã nghiêm khắc, khắt khe với anh; đến khi lớn vợ lại luôn so sánh và mắng chửi khiến anh cảm thấy trên đời không còn ý nghĩa, nghĩ mình luôn làm người khác thất vọng. Nếu khuyên anh tôi giữ lấy cuộc hôn nhân này thì thiệt thòi cho anh quá, còn khuyên anh ly hôn thì tôi thương cháu còn quá nhỏ. Liệu trước kia chị dâu lấy anh tôi vì tiền hay vì anh hiền lành? Hoặc có khi nào do anh có người thứ ba nên chị mới tổn thương rồi hành hạ anh đến mức này?

Thùy Linh