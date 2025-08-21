Anh tình cảm, thực tế, biết lắng nghe, chân thành

Hy vọng em suy nghĩ chín chắn, lắng nghe ý kiến người khác hoặc chí ít đặt mình vào vị trí người đối diện để nhận thấy sự khác biệt.

Anh là người ngoài Bắc nhưng đã chuyển vào TP HCM làm việc và anh sẽ ở đây lâu dài, cũng như phát triển sự nghiệp trong này. Gia đình anh là gia đình cơ bản, trên có một chị gái, bố mẹ là công chức nhà nước, cả hai đã về hưu, cuộc sống nói chung đầy đủ không thiếu thốn gì cả. Bố mẹ và chị gái anh đều ở ngoài Bắc. Cơ bản thì bố mẹ anh không xem vào cuộc sống riêng của anh, hiện tại và cũng như sau này, mọi thứ sẽ là tự anh lo liệu.



Anh 33 tuổi, cao 1m62. Cuộc sống anh đơn giản, chưa từng kết hôn, dễ nuôi, không rượu bia hay hút thuốc, ăn mặc đơn giản. Về nhân sinh quan cuộc sống: có tình cảm, thực tế, biết lắng nghe, chân thành và có trách nhiệm, không quản lý hay kiểm soát một ai cả, miễn là không đi quá giới hạn hay can thiệp hoặc ảnh hưởng đến người khác thì anh đều có xu hướng đơn giản hóa mọi vấn đề. Đi làm nhiều năm, sống cũng lâu, gặp nhiều tình huống rồi nên anh sẽ dễ cảm nhận, cảm thông nhiều vấn đề hơn. Tất nhiên anh cũng không phải người dễ bị người khác chèn ép, mọi người nói anh vừa hiền lành vừa khó tính (tùy người tùy lúc). Anh biết tiếng Anh và một chút tiếng Hàn, từng đi làm ở nước ngoài nên suy nghĩ và nhận thức cũng không bị gò bó gì cả.



Về công việc nhà, anh biết nấu ăn (cơ bản thôi nhưng vẫn ngon nhé), rửa bát, lau nhà, lau bếp, đi chợ mua đồ (nhưng không biết mặc cả), biết mua thuốc tẩy gì để lau nhà vệ sinh. Tết nhất cũng không quan trọng về ngoại hay nội, về quê nào cũng được, hoặc không mình có thể đi du lịch



Hiện tại anh làm văn phòng, mức lương ổn, có thể tự lo cho bản thân và lập gia đình. Anh cũng có mua đất và đang làm thêm sản xuất nông nghiệp nữa, hoặc là để cho mình về già, hoặc để có lỡ thất nghiệp thì có chỗ trồng cây nuôi con chó con mèo, đỡ nhàn cư vi bất thiện. Những gì có thể làm được anh đều đang cố gắng làm trong khả năng để lo cho cuộc sống sau này.



Hy vọng em là người biết suy nghĩ chín chắn, lắng nghe được ý kiến của người khác hoặc chí ít đặt mình vào vị trí của người đối diện để nhận thấy sự khác biệt. Cũng không phải gì đặc biệt, đầu tiên là tìm một người tối về có thể tối về trò chuyện nói "xấu tốt" hàng xóm đã. Anh không phải người nói nhiều nên nếu em có thể nói nhiều một chút, hoan nghênh, không thì cũng không sao.

