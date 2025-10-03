Anh tin tình yêu đến muộn vẫn là tình yêu đẹp

Chào em – người lạ có thể trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời anh.

Em à, anh là người đàn ông đã 42 tuổi, hiện tại độc thân và... chưa kịp hết hạn sử dụng. Anh quê ở miền Trung, làm công nhân cho một công ty tại Hà Nội. Với công việc và độ tuổi của anh như vậy, quả thật là khó để theo đuổi hạnh phúc. Nhưng bằng sự khát khao và cầu tiến, anh tin rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với người biết mưu cầu và cố gắng.

Anh nghĩ hạnh phúc không cần phải lớn lao hay hoàn hảo, mà đến từ sự đồng điệu và sẻ chia mỗi ngày. Vì vậy, sau nhiều lần đắn đo, anh mạnh dạn gửi đôi dòng lên đây, mong muốn tìm được một người có thể cùng anh đi tiếp chặng đường phía trước.

Anh sống tình cảm, hướng nội, chuẩn mực với người lớn, yêu thích trẻ con, rất chân thành và biết lắng nghe. Ngoài công việc, anh cũng thích vào bếp, thích những bữa cơm ấm áp bên người thân. Anh không cần một tình yêu quá hào nhoáng, cũng không đặt tiêu chí cao cho bạn đời. Chỉ cần em là một người bình thường, có thể độc thân hoặc từng lập gia đình, có công việc để làm là tốt, có sự đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia, cùng nhau vun đắp từng ngày.

Nếu em cũng đang tìm một người đàn ông của gia đình – người sẽ luôn bên em bằng sự dịu dàng, đồng cảm, sẻ chia, biết trân trọng giá trị gia đình và mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc – có lẽ chúng ta hãy cho nhau cơ hội để bắt đầu một hành trình mới, em nhé.

Cảm ơn em đã ghé qua, hy vọng sẽ được hồi âm.

