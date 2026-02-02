Anh tin mình xứng đáng với sự chờ đợi của em

Anh sinh ra ở miền Trung và lập nghiệp hẳn ở Sài Gòn, ngoại hình ở mức tạm ổn, cao ráo.

Anh đến với Sài Gòn cũng là một cái duyên. Anh gắn bó nơi đây với thời gian đủ lớn để cảm nhận được con người, nhịp sống nơi này, nơi cho anh những trải nghiệm quý báu. Và giờ đây, khi công việc đã ổn định, anh lại đi tìm em, tìm một nửa của đời mình, một nửa mà anh tin chúng ta sẽ có nhiều niềm vui, hạnh phúc bên nhau. Anh tin rằng mình xứng đáng với sự chờ đợi của em.

Về anh: Anh sinh ra ở miền Trung và lập nghiệp hẳn ở Sài Gòn. Ngoại hình ở mức tạm ổn, cao ráo. Anh đang làm văn phòng trong công ty, nhờ sự cố gắng, nỗ lực nên có chút vị trí tại nơi làm việc. Cuộc sống tự lập từ ngày còn sinh viên nên anh khá chịu khó (biết nấu ăn, việc nhà biết làm hết, sẽ cùng em san sẻ việc nhà, chăm con sau này, đúng nghĩa của từ "tình nghĩa vợ chồng"). À, nhậu nhẹt thì anh không, nhưng nếu có tiệc vui, anh uống khoảng 1-2 lon ở mức ngoại giao vừa đủ. Thuốc lá anh không bao giờ dùng, đảm bảo cuộc sống lành mạnh (sáng anh cũng hay dậy sớm chơi thể thao để duy trì sức khỏe). Anh khá hiền lành, điềm đạm, chững chạc, sống tình cảm với người mình yêu thương; thỉnh thoảng hay thích mua những món quà nhỏ mà chẳng cần nhân dịp gì cả, miễn tạo sự bất ngờ và thể hiện sự yêu thương với nửa kia của mình.

Về em: Anh mong em là người tốt, sống tử tế, lịch sự, kính lễ với người lớn, biết quan tâm và tôn trọng nhau (đừng chì chiết hay chửi mắng nhau khi có những mâu thuẫn nhé, vì với anh những điều như vậy nếu xả ra thì dễ làm tổn thương nhau lắm, em ạ). Em biết nấu ăn chút xíu, những món gia đình thôi, vì anh cũng rất dễ ăn và dễ tính, miễn được ngồi ăn cùng nhau bữa cơm gia đình.

Với anh, cả hai quê quán ở đâu không quan trọng. Quan trọng là lấy nhau về, cùng nhau ở chung một nơi, sinh con, cùng nhau vun vén gia đình và xây dựng kinh tế, đồng vợ đồng chồng.

Trên đây là đôi lời chia sẻ của anh. Hy vọng em cũng phần nào cùng suy nghĩ với anh. Không ai giống nhau hoàn toàn về suy nghĩ đâu em, chỉ là đến với nhau, cùng nhau hòa hợp và sống tốt lên. Cảm ơn em đã đọc thư anh. Chúc em luôn bình an.

