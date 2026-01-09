Anh tin mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em

Chiều nay đi làm về, anh tranh thủ viết thư gửi lên VnExpress, hy vọng có thể tìm được thấy em, một nửa của anh sau này.

Anh sống và làm việc tại Sài Gòn, được mọi người nhận xét là sống tình cảm, nhiệt tình và sống tốt với mọi người xung quanh, ngoại hình tương đối dễ nhìn. Anh cao 1,73 m, có chút tài lẻ, chăm nấu ăn và nấu ăn khá ngon nên sau này luôn sẵn lòng cùng em trong việc bếp núc cũng như các công việc nhà. Quan điểm của anh là việc nhà luôn là việc chung của cả hai, chứ không phân biệt của vợ hay của chồng, cùng nhau làm càng vui và cảm nhận được sự ấm áp hơn.

Về công việc, anh làm trong công ty xuất nhập khẩu, làm giờ hành chính nên thường hết giờ làm là về nhà, tự đi chợ và nấu ăn, có lẽ đến lứa tuổi này sẽ sống thiên về gia đình nhiều hơn.

Mong em sống tử tế, chân thành, tôn trọng và biết lắng nghe, biết trân trọng nhau, những điều đó hợp với lòng anh nên hy vọng chúng ta dễ hòa hợp với nhau hơn, cả trong lời nói lẫn suy nghĩ. Theo đó mà sự chín chắn, trưởng thành và trân trọng nhau sẽ càng được làm nền tảng để sống tốt hơn phải không em. À anh mong chúng ta đều sẽ tôn trọng gia đình hai bên nữa nhé, vì những đấng sinh thành rất đáng được nhận những lễ nghĩa cũng như hiếu thảo từ các con của mình, phải không em.

Lần đầu trao đổi cho nhau vậy thôi em nhỉ, có duyên sẽ tâm sự và chia sẻ nhiều hơn nha. Chúc em luôn vui vẻ và bình an, rất mong nhận được sự phản hồi từ em.

