Anh tìm người cùng xây gia đình nhỏ bình yên, hạnh phúc

Anh chỉ mong em có thể dịu dàng hoặc cá tính, hướng nội hoặc hướng ngoại, hơn tuổi hay kém tuổi đều được.

Giữa Hà Nội rộng lớn, nơi thành phố sáng đèn cả đêm, anh lại sáng đèn mỗi khi nghĩ về việc... có em bên cạnh. Không phải vì anh sốt ruột đâu, anh chỉ đang ở cái tuổi mà mỗi lần đi dự tiệc cưới, nhìn cô dâu chú rể nắm tay nhau, lại tự hỏi liệu người anh nắm tay trong tương lai đang ở đâu giữa thành phố này. Thế là anh mạnh dạn viết lên đây, hy vọng gặp được cô gái khiến anh muốn bắt đầu ngày mới sớm hơn, chỉ vì biết rằng có em ở cuối một cuộc hẹn nào đó.



Anh 31 tuổi, 1m7, 65 kg, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, là một người đàn ông hiện đại nhưng sống khá truyền thống. Nhiều người bảo nhìn anh hiền và sáng, chắc nhờ tập thể thao nhiều nên mặt lúc nào cũng giống như vừa "đạt KPI hơi sớm" đó. Anh hiện làm quản lý trong một doanh nghiệp công nghệ nước ngoài, thường phải làm việc với những biểu đồ, báo cáo dài đến mức chỉ muốn... đặt vé máy bay đi trốn vài ngày. Nhưng rồi anh vẫn ngồi lại, hoàn thành mọi thứ một cách chỉn chu, vì anh luôn nghĩ trách nhiệm là thứ thể hiện bản lĩnh đàn ông rõ nhất. Bên cạnh công việc chính, anh có kinh doanh cho thuê tại chính ngôi nhà của mình, thu nhập ổn định, giống cách anh muốn xây dựng một cuộc sống bền vững và an tâm cho người đồng hành sau này.



Về cuộc sống, anh từng sống và làm việc ở nước ngoài vài năm nên suy nghĩ khá cởi mở, tôn trọng sự khác biệt, đồng thời anh không hút thuốc, không cờ bạc hay chơi bời linh tinh, thỉnh thoảng chỉ uống chút rượu bia xã giao nhưng chưa bao giờ say đến mức mất kiểm soát. Anh từng đi qua nhiều nơi đẹp trên thế giới, nhưng điều anh nhận ra là: không có cảnh đẹp nào trọn vẹn khi không có ai đó để cùng chia sẻ. Anh muốn cùng em đi qua những con đường mới, nếm những món ăn lạ, nhìn thế giới qua đôi mắt của nhau.



Anh tin rằng tình yêu không phải để chiếm hữu hay kiểm soát. Nó cũng không phải để khoe với người khác rằng ta có một mối quan hệ đẹp. Tình yêu là cùng nhau xây dựng, cùng nhau trưởng thành, biết dừng lại để lắng nghe khi một trong hai cần. Anh không tìm một người hoàn hảo, chỉ tìm một người biết trân trọng những điều giản dị, biết đồng hành qua cả những ngày nắng lẫn mưa, đủ can đảm để cùng nhau đối diện cuộc sống một cách chân thành. Một mối quan hệ đẹp với anh không phải là những lời hứa hoa mỹ mà là những hành động nhỏ mỗi ngày, những nụ cười trao nhau khi bình yên, bàn tay luôn sẵn sàng nắm lấy nhau khi giông bão đến.



Về em, anh chỉ mong điều đơn giản: em có thể dịu dàng hoặc cá tính, hướng nội hoặc hướng ngoại, hơn tuổi hay kém tuổi đều được. Miễn là em sống tình cảm, biết lắng nghe, có đam mê và công việc ổn định, đồng thời nhìn cuộc sống với góc nhìn tích cực thì càng tuyệt vời. Anh muốn một tình yêu bền vững, nơi hai người có thể chia sẻ ngày dài và cùng nhau hướng đến một tương lai có nhiều bình yên hơn là giông bão. Hy vọng em đang sống hoặc làm việc tại Hà Nội để việc hẹn hò không mất thời gian di chuyển, dành thời gian đó cho việc ăn ngon, nói chuyện hay.



Anh không tìm một mối quan hệ vội vàng. Anh tìm một người để cùng nấu ăn, đi dạo công viên tối muộn, cùng đi siêu thị cuối tuần và cùng xây một gia đình nhỏ, bình yên nhưng hạnh phúc. Nếu em đọc đến đây, chắc em cũng kiên nhẫn hơn 90% người ngoài kia rồi. Nếu những điều anh viết khiến em mỉm cười, chỉ cần một chút thôi, anh tin rằng chúng ta có thể bắt đầu điều gì đó nhẹ nhàng và ấm áp. Anh chờ thư từ em, người anh hy vọng sẽ khiến năm 2025 của anh đáng nhớ hơn.

