Anh tìm một người có thể ngồi xuống thật lâu bên anh

Điều quý nhất trong đời này không phải là yêu đúng lúc mình cần yêu, mà là yêu đúng người mình cần giữ.

Em biết không, có những đêm muộn anh ngồi một mình trong căn phòng vắng, chỉ có ánh đèn vàng rất nhỏ và tách trà ấm còn bốc khói. Nhìn ra ngoài khoảng trời tối lặng, anh tự hỏi: đời người rốt cuộc quý nhất là điều gì?

Càng lớn, càng trải, càng ngấm, anh càng nhận ra: những thứ gây choáng ngợp trong một phút, thường chỉ sống được một phút; những thứ gây rung động trong một khoảnh khắc, thường cũng tan biến như chính khoảnh khắc đó. Cuối cùng, thứ ở lại trong đời không phải là sự hào nhoáng hay rực rỡ, mà là một sự bình yên đủ lớn để một người, sau tất cả những xô lệch, những bất an, những hụt hẫng trong lòng, có thể dựa vào và thở nhẹ một tiếng: "Ở cạnh người này, mình không cần phòng thủ nữa".

Anh thuộc thế hệ đầu 9x, sinh ra và làm việc tại nội thành Hà Nội. Anh là kiểu người sống hướng về sự bền lâu, không thích chạy theo những cuộc vui nhất thời. Anh làm việc trong môi trường đòi hỏi sự rành mạch và chuẩn chỉnh, hàng ngày phải vận hành, xử lý tổ chức, quy trình, con người và điều đó rèn cho anh tính kiên định với điều dài hạn.

Anh thích những gì xây được thành nền móng, anh thích những điều có chiều sâu. Anh thích những cốc trà vào cuối tuần, một cốc trà hoặc chanh không đường, tuy có chua, có đắng, nhưng tốt cho sức khỏe. Giống như sự trưởng thành của con người: càng về sau, càng giản dị, đôi khi không cần quá ngọt ngào thì lại càng thấm.

Nói như vậy không có nghĩa là anh không lãng mạn đâu nhé. Anh thích đi bộ quanh hồ khi gió lạnh Hà Nội bắt đầu len vào cổ áo. Anh thích nghe nhạc nhẹ vào tối muộn, thích những câu chuyện chậm mà sâu, những cuộc trò chuyện mà ở đó, hai người không cố gây ấn tượng, mà cố hiểu nhau. Anh cũng có rất nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị đang chờ để dành riêng cho em đấy.

Anh luôn thích gặp trực tiếp hơn là nhắn tin, vì anh tin rằng mọi trái tim đều có một "ngôn ngữ không chữ viết" và ngôn ngữ đó chỉ nghe thấy khi hai người nhìn nhau bằng ánh mắt thật, không phải qua màn hình.

Anh không nói mình hoàn hảo, anh không phải. Anh từng sai, từng vấp, từng quá hy vọng vào một số người không đúng. Nhưng chính những lần bước hụt ấy giúp anh hiểu: điều quý nhất trong đời này không phải là yêu đúng lúc mình cần yêu, mà là yêu đúng người mình cần giữ.

Đời người không dài đến mức để lãng phí vào những cuộc tình vô phương hướng. Anh không muốn "một cuộc phiêu lưu tình ái", vì tình cảm không phải là một cuộc chơi. Anh muốn xây một gia đình cảm xúc, một miền trú bình yên cho cả hai, một nơi mà hai người không phải chịu áp lực phải "diễn hay hơn chính mình".

Em biết không, người phụ nữ anh mong gặp không phải người thật chói, thật lộng lẫy, thật rực rỡ giữa đám đông. Mà là người có nội tâm đẹp. Một người biết thương chính mình và thương người khác. Một người trưởng thành đủ để hiểu rằng ai cũng có những vết trầy xước ở tâm hồn, và điều làm chúng ta khác nhau không phải là có vết thương hay không, mà là chúng ta lựa chọn chữa lành hay bỏ mặc nó.

Anh mong gặp một người biết lắng nghe nhưng không yếu đuối, biết nhẹ nhàng nhưng không hời hợt, biết mềm mỏng nhưng không vô trách nhiệm. Một người không kiểm soát, mà chọn tôn trọng; Không đòi hỏi, mà biết trân trọng; Không muốn thắng, mà muốn cùng vượt qua, vun vén vì hạnh phúc của nhau.

Anh đã thấy đủ nhiều những cuộc tình tan rã chỉ vì cả hai cố chứng minh mình đúng hơn, thay vì cố hiểu nhau. Và anh tự hứa, nếu gặp đúng người, anh sẽ không biến tình yêu thành một chiến trường, mà biến nó thành một khu vườn - nơi mỗi ngày, cả hai đều góp một ít ân cần để nó ra hoa bằng sự bình yên.

Nếu em ở khung trời nào đó cũng tin rằng yêu không phải để trình diễn, mà để trú ngụ. Nếu em tin rằng tình yêu là nơi an toàn để trở về, chứ không phải nghĩa vụ để gồng lên. Nếu em tin rằng một lời chào giản dị đôi khi có thể thay đổi cả cuộc đời hai người, anh mong em hãy viết cho anh một lời chào nhỏ. Không cần hoa mỹ, không cần dài dòng, chỉ cần chân thật. Bởi mọi hành trình đẹp đều có một khoảnh khắc bắt đầu rất nhỏ. Có thể, khoảnh khắc đó, chính là lúc này.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ