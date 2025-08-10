Anh tìm một hạnh phúc giản đơn

Trong hôn nhân, anh mong có một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc để con cái không thiếu tình cảm của ba mẹ.

Chào em, người bạn mới quen lần đầu,

Anh viết bài này với mong muốn tìm được người phù hợp để đi đường dài một cách nghiêm túc. Anh vừa bước qua tuổi 30 (tuổi Hợi), làm việc trong lĩnh vực bán hàng y tế, sống và làm việc tại TP HCM, quê ở miền Tây. Anh có công việc và thu nhập ổn định, đang phấn đấu tích lũy để lập nghiệp và mua nhà ở TP HCM.

Giới thiệu sơ nét về bản thân:

- Anh cao khoảng 1m7, được mọi người đánh giá khá ưa nhìn, hài hước; phong cách thời trang đơn giản nhưng trẻ trung, chủ yếu là quần kaki và áo sơ mi sơ vin (cười).

- Tuyệt đối không xăm hình, hút thuốc hay cờ bạc. Chỉ uống chút bia rượu khi đi tiếp khách, tần suất gặp gỡ khách hàng khoảng 1-2 lần mỗi tháng.

- Thích nấu ăn, hay thay đổi món để bữa cơm không bị ngán và đặc biệt thích nấu cho người khác. Do từng kinh doanh quán ăn nên anh cũng có tài lẻ này (cười).

- Khá ngăn nắp, hơi kỹ tính về sự gọn gàng và sạch sẽ. Biết chăm chút bản thân, chú trọng sức khỏe và ăn uống lành mạnh. Làm trong lĩnh vực y tế nên tính cầu toàn ở phần này hơi cao.

- Độc lập, quyết đoán, yêu thích sự thẳng thắn trong các vấn đề; có phần hơi cá tính nhưng không gia trưởng, luôn lắng nghe ý kiến của mọi người trước khi suy xét.

- Sinh ra trong gia đình không trọn vẹn, ba mẹ ly hôn khi anh còn nhỏ. Lớn lên trong tình yêu thương của ông bà, tự lập từ sớm. Vì vậy, trong hôn nhân, anh mong có một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc để con cái không thiếu tình cảm của ba mẹ.

- Chưa từng lập gia đình, từng có hai mối tình ngắn, không quá sâu đậm.

Về em:

Anh chỉ mong một người phụ nữ giản dị, truyền thống, thiên về gia đình. Kinh tế, anh có thể chu toàn để gia đình sống tốt nhất có thể. Mong em có tính thiện, tin vào nhân quả, sống lành mạnh và biết đối nhân xử thế ngoài xã hội.

Anh yêu thích kinh doanh, dự định trong tương lai gần sẽ mở mảng F&B. Nếu em cũng đam mê kinh doanh thì càng tốt, vì tự kinh doanh sẽ giúp phát triển cuộc sống gia đình sau này.

Anh xin dừng ở đây. Hy vọng tìm được một người phụ nữ thấu hiểu và phù hợp. Còn lại, chúng ta sẽ nhắn tin và tìm hiểu kỹ hơn sau nhé.

