Anh tìm em để yêu thương và mãi bên nhau

Anh sinh năm 1988, làm việc trong lĩnh vực ngân hàng tại TP HCM.

Trong công việc, anh luôn đề cao trách nhiệm, cầu tiến và rõ ràng; còn trong cuộc sống, anh hướng đến sự nhẹ nhàng, chân thành, giản dị và tôn trọng lẫn nhau. Anh được nhận xét có ngoại hình sáng, chững chạc, tính tình dễ chịu, biết lắng nghe và cư xử tinh tế. Anh thích cuộc sống gọn gàng, không ồn ào, nhưng vẫn luôn giữ cho mình tinh thần tích cực và cởi mở.

Anh mong tìm được người con gái sống tại TP HCM, ngoại hình ưa nhìn, hiền lành, chân thành và biết trân trọng giá trị của một mối quan hệ nghiêm túc. Anh tin rằng tình cảm bền vững không cần quá nhiều lời hứa, chỉ cần hai người cùng hướng về nhau và cùng cố gắng mỗi ngày.

Nếu em cũng đang tìm một người có cùng suy nghĩ, mong muốn xây dựng tương lai ổn định và lâu dài, anh rất trân trọng cơ hội được làm quen. Biết đâu giữa thành phố đông người này, chúng ta có thể tìm thấy nhau và bên nhau mãi mãi.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ