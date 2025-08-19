Anh tìm bạn gái thích du lịch khám phá

Anh mong tìm bạn gái đang ở TP HCM, chưa từng kết hôn như anh, sinh năm từ 1994 đến 2002, tính cách rõ ràng, nghiêm túc tìm người yêu.

Chào em, người yêu của anh! Anh sinh năm 1990, lớn lên ở miền Tây trong một gia đình gia giáo. Ba là công chức, mẹ là viên chức đã về hưu, anh trai là cán bộ công an ở phường đã lập gia đình và sống cùng ba mẹ ở quê. Riêng anh, năm 2009 lên Sài Gòn học đại học, rồi ở lại làm việc đến nay. Công việc ổn định, thu nhập cũng ổn, anh vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ cách đây một năm. Tính anh vui vẻ, hơi ít nói, trầm tính, điềm đậm nhưng hài hước. Anh mạnh mẽ, ngay thẳng nhưng sống tình cảm và nhẹ nhàng đơn giản. Dù được gia đình yêu thương, bảo bọc nhưng anh vẫn tự lập từ nhỏ. Nấu ăn và việc nhà không làm khó được anh.

Ngoài giờ làm, anh thường chơi thể thao, nấu ăn, đọc sách. Anh thích du lịch khám phá, nhất là đi cùng người mình yêu nhưng lâu rồi chưa có cơ hội, nên anh mong tìm được em để cùng thực hiện sở thích này lâu dài. Ngoại hình anh ở mức trung bình, khuôn mặt khá, còn ánh mắt và nụ cười thì "người ta bảo" là đẹp. Anh mong tìm bạn gái đang ở TP HCM, chưa từng kết hôn như anh, sinh năm từ 1994 đến 2002, tính cách rõ ràng, nghiêm túc tìm người yêu. Mọi thứ còn lại, hãy để gặp nhau rồi cảm nhận và cùng xây dựng em nhé.

