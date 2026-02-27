Anh thực tế nhưng không thiếu lãng mạn

Anh mong gặp em, người phụ nữ mang vẻ đẹp của người phụ nữ truyền thống, dịu dàng, khéo léo và giàu lòng trắc ẩn.

Chào em, người phụ nữ mà có lẽ đang nán lại giữa dòng đời hối hả này để chờ đợi một nhân duyên thực sự chân thành. Anh viết những dòng này vào một buổi chiều khi nắng bắt đầu nhạt dần trên những con phố quen thuộc. Ở độ tuổi đã đi qua đủ những thăng trầm để hiểu giá trị của hai chữ "bình yên", anh nhận ra rằng, sau những thành công ngoài xã hội, điều một người đàn ông cần nhất vẫn là một lối nhỏ để trở về, nơi có bàn tay người phụ nữ thắp sáng ngọn lửa ấm trong gian bếp nhỏ.

Anh là một người đàn ông của thực tế nhưng không thiếu đi sự lãng mạn. Anh tự tin mình là người: có công việc và sự nghiệp vững vàng, đủ để làm chỗ dựa tin cậy nhất cho gia đình về cả vật chất lẫn tinh thần. Anh thấm nhuần nếp sống xưa, luôn đặt trách nhiệm và sự hiếu đạo lên hàng đầu. Thay vì nói về bản thân, anh thích dùng sự quan sát và trái tim để thấu cảm những tâm tư của người đồng hành. Anh hiểu rằng, đỉnh cao của giao tiếp chính là sự im lặng đầy thấu cảm.

Anh không tìm một hình mẫu hoàn hảo, anh tìm một tâm hồn đồng điệu. Anh mong gặp em, người phụ nữ mang vẻ đẹp của người phụ nữ truyền thống, dịu dàng, khéo léo và giàu lòng trắc ẩn. Em là người phụ nữ của gia đình, biết vun vén nếp nhà và trân trọng những giá trị cốt lõi của tình thân.

Em à, đổ vỡ hay muộn màng không phải là thất bại, đó chỉ là cách để chúng ta biết trân quý hơn người thực sự thuộc về mình. Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta, không phải để cùng ta đi đến cuối con đường, mà chỉ để dạy cho ta cách buông bỏ. Anh không hứa sẽ mang lại cho em một cuộc sống rực rỡ hào quang, nhưng hứa sẽ luôn nắm tay em, cùng em chia sẻ những nỗi buồn không tên trong cuộc sống, để chúng ta cùng đi đến cuối cuộc đời.

Nếu em thấy lòng mình xao động khi đọc những dòng này, hãy hồi âm cho anh nhé. Hải Phòng mùa này đẹp lắm, sẽ đẹp hơn nếu anh được cùng em dạo bước.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ