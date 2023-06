Ảnh thực tế MacBook Air 15 inch

15 inch là kích thước được nhiều người dùng MacBook Air chờ đợi, giúp máy có diện tích hiển thị lớn, mỏng nhẹ (1,496 kg) cùng mức giá dễ tiếp cận hơn so với MacBook Pro 16 inch. Hãng cho biết sản phẩm đạt 11,5 mm, mỏng hơn 40% và nhẹ hơn 220 gam so với các máy tính xách tay 15 inch khác. Độ dày này vẫn nhỉn hơn một chút so với LG Gram Ultraslim (10,99 mm).