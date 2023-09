Ảnh thực tế iPhone 15 với Dynamic Island

iPhone 15 (bên phải) và iPhone 15 Plus có nhiều thay đổi so với hai model tiền nhiệm từ lựa chọn màu sắc, màn hình đến cổng kết nối. Tuy nhiên, không giống hai bản Pro năm nay, bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus không có sự khác biệt nào về cấu hình, camera ngoài kích thước màn hình 6,1 và 6,7 inch tương ứng.