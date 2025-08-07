Anh thực hiện kế hoạch cuộc đời cùng em không?

Nếu anh đang đi tìm một người chân thành và mong muốn mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài, hãy mở lòng với em nhé.

Ngày cuối tuần lại đến, em đã làm xong kế hoạch quý tiếp theo cho công việc. Anh có muốn làm kế hoạch cuộc đời cùng em không? Về em, em đã 36 tuổi, 1m56 và có nụ cười mang đến người đang đối diện cảm thấy ấm áp và tin tưởng. Em có công việc văn phòng ổn định là mẹ đơn thân của bé trai từ lúc bé chào đời đến giờ, em ở với bé trai và mẹ. Ngoài đi làm văn phòng, bản thân còn dành thời gian cho bản thân mình như trau dồi thêm ngoại ngữ (Pháp, Trung) chạy bộ và đi bơi. Những lúc stress mình lựa chọn vẽ và tô màu tuy không đẹp nhưng đó là cách mình cảm thấy mình được thả hồn vào cây bút chì, cọ vẽ.



Trong cuộc sống chắc hẳn ai cũng mong muốn có một cái nắm tay về già và mình cũng vậy. Trong công việc mình có thể có một cái đầu thật lạnh nhưng mình luôn có một trái tim tử tế vì khi có một trái tim tử tế thì mình sẽ không đánh mất ai cả.

Em không cần một người hoàn hảo em chỉ cần cùng nhau thật lâu và cùng sống mỗi ngày có ý nghĩa hơn. Nếu anh đang đi tìm một người chân thành và mong muốn mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài, hãy mở lòng với em nhé.

