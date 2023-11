Anh Thư diễn vedette với bodysuit xẻ ngực

Bên cạnh các mẫu đầm hiện đại, Jang Hana còn lăng xê một số mẫu đi theo phong cách cổ điển và nữ tính thông qua chi tiết xếp bèo. Jang Hana sinh sống ở Hà Nội, làm việc trong ngành thời trang 13 năm qua. Trước Essence of Harmony, cô từng giới thiệu nhiều bộ sưu tập, trong đó có Be Your Queen năm 2022.