Ảnh thời bé của Justin Bieber

Ngày 1/3 hàng năm, Pattie Mallette - mẹ Justin Bieber - đăng ảnh thời bé của ca sĩ lên Instagram để mừng sinh nhật anh. Năm nay, bà tiếp tục chia sẻ loạt hình ngày nhỏ của con. Bà không chú thích tuổi của Bieber trong từng bức, chỉ kèm bài viết chúc mừng. Trong đó, mẹ gọi anh là "một trong những món quà tuyệt nhất mà Chúa dành cho bà".
"32 năm trước, cuộc đời mẹ thay đổi vĩnh viễn. Con đã trở thành con trai của mẹ, trái tim của mẹ cũng như bài học về tình yêu tuyệt vời nhất mà mẹ học được. Mọi thứ chẳng còn như xưa. Con đã sống trong trái tim của mẹ kể từ ngày ấy", trích bài đăng.
Ngày 1/3 hàng năm, Pattie Mallette - mẹ Justin Bieber - đăng ảnh thời bé của ca sĩ lên Instagram để mừng sinh nhật anh. Năm nay, bà tiếp tục chia sẻ loạt hình ngày nhỏ của con. Bà không chú thích tuổi của Bieber trong từng bức, chỉ kèm bài viết chúc mừng. Trong đó, mẹ gọi anh là "một trong những món quà tuyệt nhất mà Chúa dành cho bà".
"32 năm trước, cuộc đời mẹ thay đổi vĩnh viễn. Con đã trở thành con trai của mẹ, trái tim của mẹ cũng như bài học về tình yêu tuyệt vời nhất mà mẹ học được. Mọi thứ chẳng còn như xưa. Con đã sống trong trái tim của mẹ kể từ ngày ấy", trích bài đăng.
Vẻ lém lỉnh của Justin Bieber ngày nhỏ khi diện tuxedo.
Cũng trong bài, mẹ Justin Bieber cầu nguyện cho anh có một năm tràn đầy lý trí, tự tin, được giúp đỡ và hiểu bản thân một cách sâu sắc hơn.
Vẻ lém lỉnh của Justin Bieber ngày nhỏ khi diện tuxedo.
Cũng trong bài, mẹ Justin Bieber cầu nguyện cho anh có một năm tràn đầy lý trí, tự tin, được giúp đỡ và hiểu bản thân một cách sâu sắc hơn.
Nội dung thu hút hơn 250.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận chúc mừng sinh nhật Justin Bieber. Nhiều người nói cảm động khi đọc thư của mẹ anh.
Nội dung thu hút hơn 250.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận chúc mừng sinh nhật Justin Bieber. Nhiều người nói cảm động khi đọc thư của mẹ anh.
Justin Bieber sinh ngày 1/3/1994 tại Canada, có tên đầy đủ là Justin Drew Bieber. Anh là con của bà Pattie Mallette và bạn trai cũ - Jeremy Bieber. Khi ấy, cả hai đều 18 tuổi, chia tay vài tháng sau khi ca sĩ chào đời. Từ đó, Mallette làm mẹ đơn thân, còn Jeremy ít can dự vào việc nuôi dạy con. Trong một lần phỏng vấn với New York Times, bà nói làm rất nhiều công việc văn phòng với mức lương thấp để có kế sinh nhai.
Justin Bieber sinh ngày 1/3/1994 tại Canada, có tên đầy đủ là Justin Drew Bieber. Anh là con của bà Pattie Mallette và bạn trai cũ - Jeremy Bieber. Khi ấy, cả hai đều 18 tuổi, chia tay vài tháng sau khi ca sĩ chào đời. Từ đó, Mallette làm mẹ đơn thân, còn Jeremy ít can dự vào việc nuôi dạy con. Trong một lần phỏng vấn với New York Times, bà nói làm rất nhiều công việc văn phòng với mức lương thấp để có kế sinh nhai.
Ảnh thuở bé của Justin Bieber được mẹ chia sẻ năm 2025.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2009, Bieber nói anh lớn lên trong điều kiện thiếu thốn tài chính. "Mẹ con tôi chưa bao giờ có một mái nhà cho riêng mình. Vì thế, tôi muốn mua cho mẹ một ngôi nhà", ca sĩ cho biết.
Ảnh thuở bé của Justin Bieber được mẹ chia sẻ năm 2025.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2009, Bieber nói anh lớn lên trong điều kiện thiếu thốn tài chính. "Mẹ con tôi chưa bao giờ có một mái nhà cho riêng mình. Vì thế, tôi muốn mua cho mẹ một ngôi nhà", ca sĩ cho biết.
Một tấm ảnh khác trên Instagram của bà Mallette năm 2024.
Dịp nghệ sĩ bước sang tuổi 30, bà cho biết đã khóc khi nhìn lại hình cũ của con, cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. "Thật tuyệt vời khi thấy con trưởng thành như ngày hôm nay. Mẹ hãnh diện khi được làm mẹ của con", bà viết trên trang cá nhân.
Một tấm ảnh khác trên Instagram của bà Mallette năm 2024.
Dịp nghệ sĩ bước sang tuổi 30, bà cho biết đã khóc khi nhìn lại hình cũ của con, cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. "Thật tuyệt vời khi thấy con trưởng thành như ngày hôm nay. Mẹ hãnh diện khi được làm mẹ của con", bà viết trên trang cá nhân.
Justin Bieber ngày nhỏ trong vòng tay của mẹ.
Theo Billboard, mẹ là người khuyến khích ca sĩ theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Ngày trước, bà thường đưa Bieber đến các chương trình tài năng, đăng video ca hát của con lên YouTube - nơi anh được nhà quản lý Scooter Braun chú ý cuối thập niên 2010. Những ngày đầu vào làng giải trí, Bieber luôn có mẹ ở bên, cùng bà gặp hãng thu âm và ký kết hợp đồng.
Justin Bieber ngày nhỏ trong vòng tay của mẹ.
Theo Billboard, mẹ là người khuyến khích ca sĩ theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Ngày trước, bà thường đưa Bieber đến các chương trình tài năng, đăng video ca hát của con lên YouTube - nơi anh được nhà quản lý Scooter Braun chú ý cuối thập niên 2010. Những ngày đầu vào làng giải trí, Bieber luôn có mẹ ở bên, cùng bà gặp hãng thu âm và ký kết hợp đồng.
Trích MV Baby - bản hit giúp nghệ sĩ thành danh khi mới 15 tuổi. Video: YouTube/ Justin Bieber
Nét đáng yêu của "hoàng tử nhạc pop" thuở bé.
Trò chuyện với MTV News năm 2013, bà Mallette bày tỏ niềm vui khi được chứng kiến con trai lớn lên. "Mọi chuyện diễn ra như một cơn lốc mạnh mẽ, và tôi chỉ đồng hành với con", bà nói thêm.
Nét đáng yêu của "hoàng tử nhạc pop" thuở bé.
Trò chuyện với MTV News năm 2013, bà Mallette bày tỏ niềm vui khi được chứng kiến con trai lớn lên. "Mọi chuyện diễn ra như một cơn lốc mạnh mẽ, và tôi chỉ đồng hành với con", bà nói thêm.
Vẻ điển trai của cậu nhóc Justin Bieber.
Dù luôn có mẹ ủng hộ sự nghiệp, cả hai từng trải qua khoảng thời gian xa cách khi Justin Bieber vướng bê bối có hành vi không chuẩn mực nơi công cộng năm 2015. Trò chuyện với Billboard năm đó, anh nói cảm thấy xấu hổ nên không gặp mẹ.
"Tôi không bao giờ muốn mẹ thất vọng về mình và tôi biết bà đã cảm thấy như vậy. Chúng tôi chẳng còn dành thời gian trò chuyện, nên cần thêm thì giờ để xây dựng lại lòng tin cho nhau", anh cho biết. Sau đó, Bieber gọi mẹ là "người phụ nữ tuyệt vời", nói yêu bà. Năm 2018, cả hai đoàn tụ, đi nghỉ dưỡng cùng nhau.
Vẻ điển trai của cậu nhóc Justin Bieber.
Dù luôn có mẹ ủng hộ sự nghiệp, cả hai từng trải qua khoảng thời gian xa cách khi Justin Bieber vướng bê bối có hành vi không chuẩn mực nơi công cộng năm 2015. Trò chuyện với Billboard năm đó, anh nói cảm thấy xấu hổ nên không gặp mẹ.
"Tôi không bao giờ muốn mẹ thất vọng về mình và tôi biết bà đã cảm thấy như vậy. Chúng tôi chẳng còn dành thời gian trò chuyện, nên cần thêm thì giờ để xây dựng lại lòng tin cho nhau", anh cho biết. Sau đó, Bieber gọi mẹ là "người phụ nữ tuyệt vời", nói yêu bà. Năm 2018, cả hai đoàn tụ, đi nghỉ dưỡng cùng nhau.
Mối quan hệ của Justin Bieber và bố cũng trải qua nhiều thăng trầm. Trên Billboard năm 2015, Bieber kể bố từng bỏ đi lúc anh bốn tuổi. Khoảng một năm sau đó, ông quay về vào Ngày của Cha. Bieber nhận xét bố khi ấy chưa trưởng thành nhưng không nghĩ ông vô trách nhiệm vì kể từ lúc trở về, ông thường dành cuối tuần và thứ tư hàng tuần bên anh.
Trên Instagram năm 2017, Bieber đăng ảnh cả hai, nói thích việc được hiểu thêm về bố và cùng ông vượt khó khăn. Dịp sinh nhật của Justin Bieber năm nay, ông Jeremy cũng chia sẻ ảnh chụp cùng con trai ngày xưa lên trang cá nhân. Ngoài nghệ sĩ, ông còn bốn người con, bao gồm một con riêng với vợ hiện tại.
Mối quan hệ của Justin Bieber và bố cũng trải qua nhiều thăng trầm. Trên Billboard năm 2015, Bieber kể bố từng bỏ đi lúc anh bốn tuổi. Khoảng một năm sau đó, ông quay về vào Ngày của Cha. Bieber nhận xét bố khi ấy chưa trưởng thành nhưng không nghĩ ông vô trách nhiệm vì kể từ lúc trở về, ông thường dành cuối tuần và thứ tư hàng tuần bên anh.
Trên Instagram năm 2017, Bieber đăng ảnh cả hai, nói thích việc được hiểu thêm về bố và cùng ông vượt khó khăn. Dịp sinh nhật của Justin Bieber năm nay, ông Jeremy cũng chia sẻ ảnh chụp cùng con trai ngày xưa lên trang cá nhân. Ngoài nghệ sĩ, ông còn bốn người con, bao gồm một con riêng với vợ hiện tại.
Trailer phim tài liệu Justin Bieber: Never Say Never (2011). Một số hình ảnh thời bé của nghệ sĩ xuất hiện trong dự án. Video: Paramount
Dung mạo hiện tại của giọng ca người Canada. Ảnh: AP
Hiện anh là một trong những ca sĩ có lượng đĩa bán chạy nhất thế giới. Sau khi ra mắt album đầu tay My World 2.0 năm 2010, Justin Bieber trở thành hiện tượng của làng nhạc, gây sốt với bản hit Baby. Đến nay, anh nhận được nhiều giải thưởng, gồm 22 kỷ lục Guinness thế giới, hai giải Grammy, 22 giải MTV EMAs. Tạp chí Time từng vinh danh Bieber là một trong "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới" năm 2011.
Dung mạo hiện tại của giọng ca người Canada. Ảnh: AP
Hiện anh là một trong những ca sĩ có lượng đĩa bán chạy nhất thế giới. Sau khi ra mắt album đầu tay My World 2.0 năm 2010, Justin Bieber trở thành hiện tượng của làng nhạc, gây sốt với bản hit Baby. Đến nay, anh nhận được nhiều giải thưởng, gồm 22 kỷ lục Guinness thế giới, hai giải Grammy, 22 giải MTV EMAs. Tạp chí Time từng vinh danh Bieber là một trong "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới" năm 2011.
Năm nay, anh đón sinh nhật cùng vợ - người mẫu Hailey Bieber, 30 tuổi. Cả hai kết hôn năm 2019, đón con trai đầu lòng tháng 8/2024. Theo People, Hailey thân thiết với mẹ chồng. Ảnh: Instagram/ Justin Bieber
Năm nay, anh đón sinh nhật cùng vợ - người mẫu Hailey Bieber, 30 tuổi. Cả hai kết hôn năm 2019, đón con trai đầu lòng tháng 8/2024. Theo People, Hailey thân thiết với mẹ chồng. Ảnh: Instagram/ Justin Bieber
Phương Thảo
Ảnh: Instagram/ Pattie Mallette