Ảnh thời bé của Justin Bieber

Ngày 1/3 hàng năm, Pattie Mallette - mẹ Justin Bieber - đăng ảnh thời bé của ca sĩ lên Instagram để mừng sinh nhật anh. Năm nay, bà tiếp tục chia sẻ loạt hình ngày nhỏ của con. Bà không chú thích tuổi của Bieber trong từng bức, chỉ kèm bài viết chúc mừng. Trong đó, mẹ gọi anh là "một trong những món quà tuyệt nhất mà Chúa dành cho bà".

"32 năm trước, cuộc đời mẹ thay đổi vĩnh viễn. Con đã trở thành con trai của mẹ, trái tim của mẹ cũng như bài học về tình yêu tuyệt vời nhất mà mẹ học được. Mọi thứ chẳng còn như xưa. Con đã sống trong trái tim của mẹ kể từ ngày ấy", trích bài đăng.