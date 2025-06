Ảnh thời bé của dàn 'Em xinh say hi"

Ảnh lúc bé của dàn ca sĩ gen Z (từ trái sang): Lamoon, Yeolan, Ngô Lan Hương, Han Sara.

Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt". 30 người chơi chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc. Giám đốc âm nhạc JustaTee (nickname Jessica Thanh Tú) cùng đội ngũ hơn 20 producer, nhạc sĩ phụ trách sáng tác và làm mới các ca khúc cho thí sinh.

Chương trình gồm 14 tập, do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện, chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 8.