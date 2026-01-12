Anh thích sự ổn định, ghét ồn ào, tin vào mối quan hệ nghiêm túc

Anh không tìm kiếm một mối tình hoàn hảo, chỉ mong một người đủ thấu hiểu.

Anh là một chàng trai IT 30 tuổi, sống khá đơn giản và có phần trầm tính.

Ban ngày anh làm bạn với máy tính, code và deadline, ban đêm thường đọc sách hoặc học thêm kỹ năng mới. Anh không thiếu mục tiêu trong sự nghiệp, chỉ là chuyện tình cảm vẫn đang... chờ đúng người. Bạn bè bảo anh khô khan, nhưng thực ra anh sống rất chân thành và biết quan tâm.

Anh thích sự ổn định, ghét ồn ào, tin vào những mối quan hệ nghiêm túc.

Cuối tuần, anh có thể ở nhà nấu ăn, tập thể thao nhẹ hoặc đi cà phê một mình.

Ở tuổi 30, anh không vội vàng vì tin rằng tình yêu cũng cần đúng thời điểm.

Anh đang xây dựng tương lai từng bước, cả về sự nghiệp lẫn cuộc sống. Biết đâu, khi anh không tìm nữa, người phù hợp lại xuất hiện.

