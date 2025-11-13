Anh thích quan sát và lắng nghe

Anh vừa có một chút truyền thống trong cách sống nhưng cũng đủ hiện đại để sẵn sàng mở lòng với những điều mới mẻ.

Anh đặc biệt có cảm tình với mùa thu Hà Nội, yêu cảm giác gió se lạnh lùa qua hàng cây, những khoảnh khắc yên bình khiến lòng người chậm lại. Anh hướng nội, thích quan sát và lắng nghe, ngoại hình cũng bình thường. Anh luôn cố gắng học hỏi, phát triển bản thân và nuôi dưỡng một tâm hồn thật lành. Trong tình cảm, anh tin vào sự chân thành và tin rằng tình yêu đích thực là khi hai người có thể cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua những chặng đường dài chứ không chỉ là những giây phút thoáng qua ban đầu. Anh vừa có một chút truyền thống trong cách sống nhưng cũng đủ hiện đại để sẵn sàng mở lòng với những điều mới mẻ, biết yêu thương và tôn trọng tự do của nhau.

Anh mong tìm được một người trưởng thành, nếp sống lành mạnh, luôn hướng về gia đình, tư tưởng độc lập, có chiều sâu, người có thể cùng anh chia sẻ, cùng nắm tay bước qua những ngày bình thường và cùng khám phá thế giới theo cách riêng của cả hai. Nếu em cũng tin vào những giá trị giản dị, chân thành và sẵn sàng cùng anh viết tiếp một hành trình mới, biết đâu, những ngày cuối thu này sẽ là khởi đầu.

