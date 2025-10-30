Anh thích cuộc sống yên bình, muốn tìm người đi cùng

Anh mong gặp một người con gái chân thành, biết quan tâm và tôn trọng nhau.

Anh sinh năm 1993, tuổi Quý Dậu, cao 1m63, đang kinh doanh công việc gia đình và làm thêm nghề tay trái trong lĩnh vực IT, chủ yếu là làm việc tự do. Cuộc sống của anh khá ổn định, dù đôi lúc cũng có những khoảng lặng riêng như bất kỳ người trưởng thành nào sau vài lần đi qua những mối tình cũ. Anh thích du lịch, nghe nhạc và xem phim. Nhiều khi chỉ cần một buổi chiều ngồi nghe vài bản nhạc cũ, hoặc cùng ai đó xem một bộ phim nhẹ nhàng, là đã đủ để thấy cuộc sống bớt vội vàng hơn rồi. Anh nấu ăn khá tốt, biết dọn dẹp và thích tự tay chuẩn bị những bữa cơm ấm cúng. Anh hướng nội, ít nói, nhưng khi ở cạnh người mình thương, anh lại muốn chia sẻ, quan tâm và luôn tạo cảm giác an toàn cho người đó.



Anh tin rằng trong tình yêu, điều quan trọng nhất không phải là những lời ngọt ngào, mà là cảm giác bình yên khi ở bên nhau. Anh mong gặp một người con gái chân thành, biết quan tâm và tôn trọng nhau. Không cần hoàn hảo, chỉ cần cùng nhau sống thật, cùng vun vén cho tương lai. Nếu em cũng tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, để cùng nhau sẻ chia, cùng nhau đi qua những ngày nắng gió và bình yên, anh mong chúng ta có thể bắt đầu bằng một lời chào nhẹ nhàng.

Biết đâu, giữa thế giới rộng lớn này, chúng ta lại là người hữu duyên.

