Anh thật lòng mong gặp cô Tấm ngày nay

Anh tha thiết mong gặp được người phụ nữ có tấm lòng bao dung và nhân hậu.

"Ước gì anh lấy được nàng

Để anh mua gạch Bát Tràng về xây

Xây dọc rồi lại xây ngang

Xây hồ Bán Nguyệt cho nàng rửa chân".

Chào em, người con gái anh chưa từng gặp mặt, liệu em có thể xuất hiện và hiện hữu trước mặt anh như một thực tế chứ không phải giấc mơ? Anh trải lòng một chút vì anh là fan hâm mộ của báo này, ngày nào cũng cập nhật thông tin về các chuyên mục, từ tò mò đến khâm phục chuyện tình cảm nam nữ, từng hoàn cảnh khác nhau, cho đến kết quả ngọt ngào của các cặp đôi hạnh phúc về chung một mái nhà. Quả thật tình yêu thật lãng mạn mà các nhà văn, nhà thơ viết rất nhiều, thế mà vẫn không có ai định nghĩa được chữ "yêu", thế mới lạ chứ?

Thế rồi anh mở lòng mình, lấy hết can đảm viết nên những lời tâm sự, nhờ quý báo "ship" cho anh một cô Tấm ngày nay. Không biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ anh giới thiệu vài nét về bản thân nhé.

Anh 47 tuổi, làm nghề tự do. Hoàn cảnh của anh không như các bạn trẻ nam thanh nữ tú hẹn hò tìm hiểu như những bài viết khác, vì vợ anh mất được hơn bốn năm rồi do bệnh hiểm nghèo (đột quỵ não). Mấy bạn trẻ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Hơn bốn năm qua, anh vẫn "gà trống nuôi con" khôn lớn; năm nay cháu học lớp bảy ở Hà Nội cùng anh. Trộm vía con rất ngoan, thông minh và học nhanh, từ lớp một đến giờ cháu đều đạt học sinh giỏi, tiên tiến và xuất sắc (tùy từng năm học mà có hình thức khen thưởng khác nhau). Anh viết như vậy không phải khen con, mà vì anh thật thà nên có sao nói vậy, để sau này mình lỡ thương nhau rồi không phải hờn dỗi trách nhau vì sao anh không nói trước.

Mấy năm qua, anh tự khép lòng với suy nghĩ ở vậy nuôi con: ngày nào cũng cho con ăn sáng rồi đi làm; con ăn bán trú buổi trưa ở trường, chiều lại đón về và ăn cơm. Mấy năm trước anh hay nấu, nhưng giờ lười vì khoản rửa bát, tất nhiên anh có dạy con cách rửa bát, nhặt rau và giặt quần áo, muốn con tự lập từ nhỏ, nhưng nghĩ lại cũng thấy thương. Anh từng trải, hiền lành, lương thiện và chịu khó; sống có trách nhiệm với gia đình, biết đối nhân xử thế, tôn trọng phụ nữ, nhất là người mình yêu thương sau này cũng như người vợ quá cố.

Giờ con lớn khôn rồi nên con khao khát có được người mẹ để bầu bạn, tâm sự, để mách mẹ mỗi khi bố phạt con. Anh biết nấu ăn và giặt quần áo, sống hướng nội; sau này nếu mình lỡ thương nhau rồi, anh sẽ hướng về nhà ngoại nhiều hơn nữa. Anh không gia trưởng, không vũ phu. Giờ đây anh khao khát được yêu thêm lần nữa, được là bờ vai vững chắc cho em tựa vào mỗi khi em gặp áp lực công việc, được sẻ chia buồn vui, được nắm tay em dạo phố hoặc cùng nhau chia sẻ việc nhà, em nấu cơm thì anh rửa bát, em lau nhà thì anh giặt quần áo.

Nhiều điều là mơ ước, nhưng mơ ước cũng cần một cơ hội phải không em? Anh cần lắm một cái ôm khi mùa đông đến, cần cảm giác chờ em đi làm về và hỏi: "Hôm nay em làm việc có mệt lắm không?", được đến đón em mỗi khi em gặp sự cố vì hỏng xe hay tắc đường. Anh tha thiết mong gặp được người phụ nữ có tấm lòng bao dung và nhân hậu. Tiêu chí của anh không cao: em có thể từng đổ vỡ hôn nhân vì người đó vũ phu, gia trưởng, vướng tệ nạn (rượu, chè, cờ bạc) hoặc phản bội em; hoặc em chưa từng kết hôn đều được. Nếu em có con, con nào cũng được (con gái càng tốt, cho có anh có em, có nếp có tẻ). Anh sẽ yêu thương con em như yêu thương con anh nhé. Mình cùng nhau vun đắp cho hạnh phúc mới, một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to, em bằng lòng không?

Tuổi tác và khoảng cách địa lý không quan trọng. Tất nhiên ở Hà Nội hoặc gần Hà Nội thì tiện hơn, có nhiều thời gian quan tâm và tìm hiểu nhau. Quan điểm của anh là "nhất vợ, nhì bà ngoại". Anh hy vọng khi trái tim mình thôi gọi, sẽ gặp được em, trước hết là một người bạn, xa hơn là người vợ hiền, người mẹ yêu thương con.

Nếu em tình cờ đọc được những lời tâm sự của anh, cảm thấy đồng cảm và có nét tương đồng với hoàn cảnh anh, xin hãy gửi thư cho anh nhé. Biết đâu anh gieo hạt giống tốt lành sẽ bội thu trái ngọt; anh cũng nhờ vũ trụ "ship" em (và con) về với anh. Anh luôn dang rộng vòng tay đón chào em (và con). Gửi thư sớm cho anh để anh bớt hồi hộp nhé.

Mong thư của em. "Anh không bao giờ giữ trong tay một kho tàng hay một danh vọng, mà chỉ giữ trong tay một hình ảnh khi nắng chiều nhuộm màu tóc em". Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc thư.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ