Anh thắng trận đậm nhất dưới thời Tuchel

SerbiaTuyển Anh đè bẹp chủ nhà Serbia 5-0 để giữ mạch toàn thắng tại bảng K vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu.

Trên sân Rajko Mitic tối 9/9, Anh chơi trận hay nhất từ khi làm việc với Tuchel. "Tam sư" kiểm soát bóng 70%, dứt điểm 24 lần với 12 cú trúng đích - so với 3 và 0 của Serbia.

Đội khách cởi bỏ áp lực với bàn mở tỷ số ở phút 33, khi Declan Rice đá phạt góc bên cánh phải để Harry Kane chọn vị trí đánh đầu chéo góc hiểm hóc.

Sau đó, lần lượt tiền vệ Noni Madueke, bộ đôi trung vệ Ezri Konsa, Marc Guehi lập công để cùng ghi bàn đầu tiên trong màu áo đội tuyển. Phút 90, VAR vào cuộc cho tuyển Anh hưởng phạt đền và Marcus Rashford dứt điểm thành công ấn định tỷ số.

Harry Kane mừng bàn mở tỷ số trong trận Anh thắng Serbia 5-0 ở bảng K vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu ngày 9/9. Ảnh: Guardian

Đây là lần thứ ba Anh có ít nhất ba cầu thủ ghi bàn đầu tiên ở cấp độ quốc tế trong một trận từ khi vô địch World Cup 1966, sau các trận gặp Xứ Wales hồi tháng 10/2020 (Ings, Coady, Calvert-Lewin ghi bàn) và CH Ireland hồi tháng 11/2024 (Gordon, Gallagher, Harwood-Bellis, Bowen).

Đây cũng là chiến thắng đậm nhất của Anh từ khi Tuchel nắm quyền hồi đầu năm. Trước đó, "Tam sư" thắng Andorra 2-0, thua Senegal 1-3, thắng Andorra 1-0, Latvia 3-0 và Albania 2-0.

HLV Thomas Tuchel trước giờ bóng lăn. Ảnh: The FA

Tuchel khẳng định chiến thắng này không chỉ giúp tuyển Anh xua tan hoài nghi, mà còn chứng minh tập thể đang đi đúng hướng dưới triều đại mới. Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh màn trình diễn trước Serbia là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỷ luật chiến thuật và tinh thần tập thể.

Anh tiếp tục dẫn đầu bảng K với 15 điểm tuyệt đối. Xếp sau là Albania (8 điểm), Serbia (7), Latvia (4) và Andorra (0). Trong dịp FIFA Days vào tháng 10, thầy trò Tuchel sẽ đá giao hữu với Xứ Wales và đá trận vòng loại tiếp theo gặp Latvia.

Hồng Duy