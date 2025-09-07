Anh thẳng thắn, tự lập, không thích dối trá

Anh không đẹp trai nhưng là người chung thủy, chân thành, biết quan tâm, trân trọng những người thân yêu xung quanh mình.

Chào em, người mà anh đang tìm kiếm. Anh 33 tuổi, đến từ mảnh đất Nghệ An đầy nắng và gió. Anh là một kĩ sư xây dựng vẫn đang miệt mài theo những công trình mà quên mất việc xây cho mình một tổ ấm. Rồi ai cũng cần phải có một người để cùng đồng hành, sẻ chia những điều thú vị, những vui buồn trong cuộc sống này. Anh cũng mong muốn có em để cùng đồng hành



Anh là một chàng trai cao 1m62, ngoại hình bình thuờng, tính cách vui vẻ hòa đồng. Anh là mẫu người ít nói, hơi thô nhưng lại thật và thẳng tính, biết quan tâm chăm sóc những người thân xung quanh. Mọi người tiếp xúc với anh đều có nhận xét anh là một chàng trai hiền lành, tốt tính. Anh khá thẳng thắn, tự lập, không thích sự dối trá.



Về em, anh muốn em có thể hơn hoặc kém anh một vài tuổi để chúng ta dễ chia sẻ cùng nhau. Em cũng có công việc, mong muốn tìm một người đồng hành. Em có thể từng kết hôn hoặc chưa. Mong sau này chúng ta cũng sẽ có những thiên thần bé nhỏ trong gia đình. Cũng do kém ăn nói nên những dòng chia sẻ của anh có thể khô khan nhưng anh chân thành và mong muốn có thể gặp được em, người con gái cùng anh đi hết quãng đường này. Em hãy mau chóng cho anh biết địa chỉ và vị trí của em nhé em. Anh sẽ đi tìm em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ