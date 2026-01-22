Anh thân thiện, năng động, chân thành

Anh thích những người con gái tính tình sôi nổi, thích đi đây đó, vui vẻ, năng động, chịu khó, thích làm kinh doanh.

Anh 32 tuổi, mong muốn tìm kiếm mối quan hệ lâu dài để có thể tiến tới hôn nhân, cùng nhau đi du lịch khám phá những địa danh trong nước và quốc tế.

Về tính cách: Anh hướng ngoại, tính cách thân thiện và cởi mở, trung thực.

Về sở thích: Anh thích nhất đi du lịch đây đó, thích đi tập thể thao, đi bộ, đi bơi. Nếu được cùng em thực hiện những hoạt động này anh sẽ hạnh phúc lắm.

Về em, em sống, học tập và làm việc tại TP HCM, học cao đẳng trở lên. Về tính cách, anh thích những người con gái tính tình sôi nổi, thích đi đây đó giống anh, vui vẻ, năng động, chịu khó, thích làm kinh doanh. Về độ tuổi, em từ 26 đến 30 tuổi, đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, chân thành, có ý định tiến tới hôn nhân, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc lâu dài.

