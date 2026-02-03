Tôi phải rời đi vì bạn trai luôn dùng im lặng để giải quyết vấn đề

Tôi bị tổn thương bởi những lần im lặng của anh, đến một lúc tôi đã rời đi trong im lặng mà không nói thêm gì nữa.

Tôi vừa đọc một bài tâm sự trên VnExpress về buông bỏ một mối quan hệ do người đàn ông tưởng im lặng là quyền lực. Cách cư xử của người đàn ông trong bài viết rất giống tình huống của tôi. Sự im lặng, né tránh khiến tôi mệt mỏi, thất vọng, thậm chí vật vã bởi không có một câu trả lời rõ ràng. Những lần tôi giận dỗi, anh im lặng mặc tôi vật vã trong sự im lặng đó, rồi anh trở lại, lại nói chuyện như chưa có gì xảy ra. Tôi đã kiên nhẫn bày tỏ mình thấy ra sao với những lần anh im lặng như vậy, để mong hiểu anh hơn, mối quan hệ tốt hơn nhưng anh vẫn cư xử bằng cách im lặng mà không có lời chia sẻ hay giải thích.

Thực ra, khi muốn im lặng, người đàn ông có những cách bày tỏ tốt hơn thay vì để đối phương rơi vào sự im lặng đột ngột của mình. Người đàn ông có thể nói anh cần yên tĩnh hoặc anh cần thêm thời gian... hoặc sau khi cân bằng trở lại, họ sẽ nói những việc đã xảy ra, bởi đó cũng thể hiện bản lĩnh của đàn ông, trân trọng sự hiện diện và cảm xúc của đối phương, cũng như trân trọng kết nối giữa hai người. Tôi bị tổn thương bởi những lần im lặng của anh, đến một lúc tôi đã rời đi trong im lặng mà không nói thêm gì nữa. Bởi tôi đã kiên trì với những lần im lặng của anh quá lâu và có lẽ, nếu tôi có nói gì lúc rời đi, anh cũng chỉ tiếp tục cho tôi rơi vào sự im lặng.

Nếu là người khác cư xử với tôi như vậy, tôi sẽ nói rằng cách cư xử ấy quá hèn, là thiếu trưởng thành. Nhưng tình yêu tôi dành cho anh đến từ sự khâm phục, thông minh, tài giỏi và những gì anh đã hỗ trợ, chỉ dạy tôi trong nghề nghiệp trước đây. Vì vậy dù chỉ trong suy nghĩ, tôi cũng không nghĩ về anh bằng những từ như vậy. Tôi vẫn muốn dành cho anh sự trân trọng và biết ơn, dù anh gây tổn thương cho tôi bằng cách liên tiếp đối xử với tôi bằng im lặng. Trong khi đó tôi đã nói sự im lặng của anh sẽ gây sát thương cho người khác.

Không ai có thể ở lại mãi trong im lặng, bởi tình yêu là mối quan hệ của hai người, là sự vun đắp và giao tiếp, chia sẻ từ hai người. Thậm chí, khi muốn dừng lại, một lời cảm ơn và trân trọng những gì đã có và bày tỏ ý nguyện dừng lại sẽ là cách tốt để hai người luôn giữ ấn tượng tốt đẹp về nhau. Tôi chúc những điều tốt lành sẽ đến với anh và cũng chúc những điều tốt lành sẽ đến với tôi.

Thanh Hương