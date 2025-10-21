Anh sử dụng mạng lưới giao bưu kiện bằng điện

AnhTEG hợp tác Hived triển khai dịch vụ vận chuyển không phát thải bằng xe tải điện giúp giảm 76% khí thải mỗi bưu kiện, giao hàng đúng hạn 99%.

Thông qua hệ thống theo dõi carbon, tuân thủ và thanh toán được tích hợp, sự hợp tác giữa TEG - nền tảng logistics tích hợp công nghệ tài chính và Hived - công ty giao hàng bưu kiện chạy điện hoàn toàn đầu tiên của Anh, hướng đến mục tiêu xóa bỏ các rào cản thường gặp trong quá trình điện hóa vận tải. Đây được xem là bước tiến đáng chú ý trong bối cảnh ngành logistics và vận tải tại Anh đang chịu sức ép lớn phải chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch. Xe tải hạng nặng hiện chiếm tỷ trọng lớn trong lượng khí thải giao thông đường bộ, song số lượng xe tải điện vẫn còn rất hạn chế - chỉ khoảng 1.270 chiếc trên toàn quốc vào năm 2024, phản ánh giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi này.

Việc TEG cung cấp nền tảng kỹ thuật số giúp các doanh nghiệp logistics thứ ba có thể tiếp cận ngay năng lực vận chuyển bằng xe điện mà không cần đầu tư dài hạn. Mô hình này đặc biệt hữu ích với các đơn vị nhỏ, thiếu nguồn vốn hoặc quy mô vận hành để tự điện hóa đội xe. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất vẫn là hạ tầng, nên để vận tải hàng hóa điện hóa toàn diện, Anh cần nâng cấp lưới điện, xây dựng trạm sạc công suất cao và có chính sách hỗ trợ rõ ràng. Theo ước tính, việc điện hóa hoàn toàn vận tải hàng hóa tại Anh có thể tiêu tốn khoảng 32 terawatt-giờ điện mỗi năm - tương đương mức tiêu thụ của một số vùng trong nước.

Bên cạnh yếu tố hạ tầng, cạnh tranh thương mại cũng đang thay đổi khi tính bền vững trở thành tiêu chí lựa chọn nhà vận chuyển. Báo cáo gần đây của TEG cho thấy 67% doanh nghiệp mua dịch vụ logistics coi đây là thách thức hàng đầu khi tìm đối tác. Với sự xuất hiện của mạng lưới Hived - TEG, các chủ hàng nay có thể đạt mục tiêu giảm phát thải trong chuỗi cung ứng (Scope 3) bằng cách sử dụng đội xe điện được theo dõi và chứng nhận rõ ràng.

Xe tải điện đang sạc tại trạm - hình ảnh biểu trưng cho xu hướng chuyển đổi sang vận tải không phát thải trong ngành logistics Anh. Ảnh: TLI

Nhiều "ông lớn" trong ngành cũng đang theo hướng này. Amazon gần đây đã đặt hàng quy mô lớn các mẫu xe tải điện của Mercedes-Benz và Volvo để điện hóa đội xe giao hàng tại Anh, cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào tính khả thi của vận tải điện trong quy mô lớn. Song song đó, Hived đang mở rộng từ dịch vụ giao hàng chặng cuối trong đô thị sang vận chuyển tầm trung và liên vùng bằng xe tải điện 44 tấn. Sự kết hợp giữa xe tải điện hạng nặng và xe van điện đô thị giúp Hived xây dựng mạng lưới vận hành đa tầng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch mà vẫn đảm bảo độ tin cậy cao.

Yếu tố then chốt cho mô hình này nằm ở nền tảng kỹ thuật số do TEG phát triển. Việc tích hợp đội xe điện của Hived vào cùng một hệ thống logistics cho phép các doanh nghiệp truy cập dịch vụ không phát thải qua quy trình quen thuộc. Nền tảng này tự động hóa việc kết nối nhà vận chuyển, đảm bảo tuân thủ quy định và xử lý thanh toán, từ đó giảm đáng kể độ phức tạp - vốn là trở ngại lớn trong đổi mới ngành vận tải.

Không chỉ giúp cắt giảm khí thải, mô hình còn mang lại lợi thế trong tốc độ đấu thầu, linh hoạt đáp ứng nhu cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics tại Anh. Khi ngày càng nhiều khách hàng tìm kiếm giải pháp xanh, những nền tảng giúp đơn giản hóa việc tiếp cận nhà vận chuyển phát thải thấp có thể trở thành yếu tố tạo nên ưu thế mới trên thị trường.

Mặc dù việc chuyển đổi sang vận tải điện vẫn đối mặt với thách thức về hạ tầng, chính sách và vận hành, song sự hợp tác giữa TEG và Hived cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ rệt từ các dự án thử nghiệm nhỏ lẻ sang các giải pháp quy mô lớn, tích hợp thương mại và phù hợp với hạ tầng hiện có. Đây là tín hiệu cho thấy ngành logistics Anh đang tiến gần hơn đến giai đoạn mà tính bền vững không còn là phần phụ, mà trở thành yếu tố cốt lõi trong hoạt động vận hành.

TEG là nền tảng logistics tích hợp công nghệ tài chính (fintech-enabled logistics platform) có trụ sở tại Anh, cung cấp giải pháp kỹ thuật số giúp các doanh nghiệp tối ưu vận tải, thanh toán, theo dõi carbon và đảm bảo tuân thủ trong chuỗi cung ứng. Mục tiêu của TEG là kết nối các nhà vận chuyển và khách hàng trên cùng một hệ thống, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang logistics xanh và minh bạch hơn.

Hived là công ty giao hàng bưu kiện chạy điện hoàn toàn đầu tiên tại Vương quốc Anh. Doanh nghiệp này sử dụng 100% phương tiện điện cho cả chặng cuối và vận chuyển liên vùng, hướng đến mô hình giao hàng không phát thải, đáng tin cậy và có chi phí cạnh tranh. Hived hiện mở rộng từ dịch vụ giao hàng đô thị sang vận tải tầm trung và dài bằng xe tải điện hạng nặng.

Hải My (Theo TEG)