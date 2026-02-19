Anh sống tình cảm, trách nhiệm và coi trọng gia đình

Anh mong gặp một người nghiêm túc, sống tử tế và biết trân trọng sự chân thành, không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ thấu hiểu.

Giữa thành phố đông đúc này, anh tin rằng ai rồi cũng mong có một người để cùng chia sẻ sau những giờ làm việc. Anh năm nay 30 tuổi, quê miền Trung, hiện sống và làm việc tại TP HCM. Vì có một vài dự định và kế hoạch phát triển công việc trong thời gian tới, anh xác định sẽ gắn bó và xây dựng cuộc sống lâu dài ở đây. Anh làm trong lĩnh vực năng lượng, công việc thiên về kỹ thuật và quản lý, mọi thứ đang từng bước ổn định và phát triển theo hướng bền vững.



Anh là người sống tình cảm, trách nhiệm và coi trọng gia đình. Có lẽ vì lớn lên ở miền Trung nên anh quen với sự giản dị, chân thành và biết nghĩ cho người khác. Trong công việc anh khá nguyên tắc, nhưng ngoài đời lại dễ cười, biết lắng nghe và không thích những điều phô trương. Anh mong gặp một người nghiêm túc, sống tử tế và biết trân trọng sự chân thành. Không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ thấu hiểu để cùng nhau đi đường dài. Nếu em cũng tìm một mối quan hệ bình yên, bắt đầu từ những buổi cà phê giản dị và những cuộc trò chuyện chân thành, anh rất vui được làm quen.

