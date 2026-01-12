Anh sống tình cảm, luôn hướng về gia đình

Mình là người sống thực tế, không thích ồn ào, không phù hợp với yêu nhanh.

Chào đằng ấy, mình xin giới thiệu qua một chút về bản thân. Mình năm nay 25 tuổi, đang làm việc tại công ty kiểm toán và theo học thạc sĩ (kế hoạch thì cuối năm 2026 sẽ hoàn thành), song song đó vẫn ấp ủ triển khai kinh doanh cá nhân. Mình sinh ra và lớn lên được ba mẹ rất quan tâm, thương yêu, cá nhân có xu hướng sống tình cảm, hướng về gia đình.

Mình là người sống thực tế, không thích ồn ào, không phù hợp với yêu nhanh. Mình cao 1m75, nặng 80 kg và thích chơi thể thao. Thực sự về đằng ấy, mình chỉ mong là người biết chăm sóc bản thân cả tâm hồn, tri thức lẫn ngoại hình. Bản thân mình yêu mình trước thì mới yêu được người khác chứ, phải không? Năm mới đến, xin chúc đằng ấy sức khỏe, luôn xinh đẹp và thuận lợi trong cuộc sống. Mong là mình có cơ hội dành cho nhau.

