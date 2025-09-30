Anh sống tình cảm, chân thành và biết lắng nghe

Em có thể độc thân hay từng lập gia đình, có việc làm, có sự đồng cảm, sự thấu hiểu và sẻ chia, cùng nhau vun đắp từng ngày.

Chào em, người lạ có thể trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời anh. Em ạ. Anh 42 tuổi rồi, hiện tại độc thân, chưa kịp hết hạn sử dụng. Anh quê ở miền Trung, đang làm công việc lao động tự do tại Hà Nội. Với công việc và độ tuổi của anh, quả thật là khó để theo đuổi hạnh phúc. Nhưng bằng khát khao, sự cầu tiến, anh tin rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với người biết mưu cầu và cố gắng. Không cần lớn lao, hoàn hảo, hạnh phúc thật sự đến từ sự đồng điệu và sẻ chia mỗi ngày. Vì vậy sau nhiều lần đắn đo, anh mạnh dạn gửi đôi dòng lên đây, mong muốn tìm một được người có thể cùng mình đi tiếp chặng đường phía trước.

Anh là người sống tình cảm, chân thành và biết lắng nghe. Ngoài công việc, anh cũng thích vào bếp, thích những bữa cơm ấm áp bên người thân. Anh không cần một tình yêu quá hào nhoáng, cũng không đặt tiêu chí gì cho bạn đời của mình, chỉ cần em là người bình thường. Em có thể độc thân hay từng lập gia đình, có việc để làm là tốt, có sự đồng cảm, sự thấu hiểu và sẻ chia, cùng nhau vun đắp từng ngày.

Nếu em cũng tìm một người đàn ông của gia đình, người sẽ luôn bên em bằng sự dịu dàng, đồng cảm sẻ chia, biết trân trọng giá trị gia đình và mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc, có lẽ chúng ta hãy cho nhau cơ hội để bắt đầu hành trình mới em nhé. Cảm ơn em đã ghé qua, hy vọng sẽ nhận được hồi âm.

