Anh sống lành mạnh, luôn học hỏi những điều tốt đẹp

Anh cao 1m75, sống điềm đạm, lãng mạn và hướng nội, thích quan sát, nghe nhiều hơn nói.

Một buổi tối Hà Nội chớm lạnh, khi những cơn gió đầu mùa lùa qua kẽ lá, gợi nhớ về mùi hương của đất trời đang chuyển mình, anh vẫn luôn tin rằng mỗi con người đều có một mùa trong tim. Mùa của em, có lẽ là mùa đông ấm, dịu dàng nhưng đủ mạnh mẽ để kiên nhẫn nuôi dưỡng những hạt giống yêu thương cho cuộc đời, để sang xuân chớm lộc nở hoa rực rỡ.

Anh sinh ra vào mùa hạ 1992, ở vùng Bắc Trung Bộ, một vùng quê ven biển, những dãi núi xanh mướt nối nhau đến tận chân trời. Tuổi thơ anh gắn liền với tiếng gà gáy sáng, với sương sớm bám vào vai áo, những chiều theo cha mẹ ra cánh đồng gửi mùi hương lúa chín. Mẹ anh chỉ bảo anh từng chút một, từ việc nhỏ đến việc lớn, rằng "đàn ông phải sống có chữ tín, vì danh dự không nằm ở lời nói, mà ở cách con đối đãi với người khác". Có lẽ bởi vậy mà anh trưởng thành theo cách lặng lẽ: ít nói, nhưng luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình.

Anh cao 1m75, sống điềm đạm, lãng mạn và hướng nội, thích quan sát, nghe nhiều hơn nói. Anh có lối sống lành mạnh, luôn học hỏi những điều tốt đẹp. Yêu thiên nhiên nắng vàng qua chiếc lá xanh, tiếng gió thổi vi vu... ngồi thiền tắm mình trong nắng, lang thang đi dạo trên những con phố. Anh yêu thích sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, những thứ thẩm mỹ và nghệ thuật. Yêu thích việc nấu nướng và chăm sóc dọn dẹp không gian sống. Công việc của anh là trong lĩnh vực tư vấn và thiết kế kiến trúc. Thu nhập ổn định, cũng chưa phải gọi là thành công rực rỡ, nhưng đủ để đỡ đần bố mẹ, lo cho cuộc sống của bản thân và tương lai một gia đình nhỏ sau này. Anh không quá phô trương, sống khá low-key, đôi khi hơi khô ngoài mặt nhưng nội tâm lại nhiều suy nghĩ hơn người khác tưởng.

Anh chưa từng kết hôn, chưa có con, cho tới giờ vẫn một mình giữa lòng Hà Nội. Nhiều người hỏi sao chưa lập gia đình, anh chỉ cười: "Vì người làm anh muốn dừng lại, chưa đến". Bố mẹ anh cũng mong có con dâu hiền để căn nhà bớt tiếng thở dài và nhiều thêm tiếng cười. Anh sống nguyên tắc, đề cao đạo đức và trách nhiệm, không thích nói những lời hoa mỹ để lấy lòng ai. Anh tin tình cảm thật không cần phô diễn, sẽ tự lộ trong cách người ta quan tâm đến nhau. Anh ước muốn có một gia đình giản dị nhưng đong đầy yêu thương, khao khát điều đó tự bao đời rồi. Anh mong một mái nhà nhỏ với tiếng trẻ con bi bô, một người vợ tâm giao có thể cùng anh sẻ chia mọi điều từ mỏi mệt đến hạnh phúc, một bữa cơm ấm sau ngày dài bộn bề. Trên hết, một tình yêu đủ sâu để qua năm tháng vẫn còn nguyên sự trân trọng.

Anh hy vọng, nếu có duyên, anh sẽ là người đàn ông có thể ôm em vào lòng mỗi khi em thấy chênh vênh, là người kiên nhẫn chỉ cho em những điều em chưa biết, là người để em tựa vào những lúc yếu lòng. Anh cũng mong em sẽ là bến đỗ bình yên để anh trở về sau những ngày dài mệt mỏi. Nếu chúng ta gặp nhau vào mùa đông năm nay, có lẽ đó sẽ là món quà đẹp mà cuộc đời tặng cho hai người trưởng thành, biết mình muốn gì, đủ dũng cảm để yêu theo cách tử tế nhất.

Cảm ơn em đã đọc lá thư này. Nếu em thấy anh phù hợp, anh cũng mong nhận được thư hồi âm. Duyên là điều không gấp được, nhưng nếu đã đến xin trân trọng bằng tất cả những gì chân thật nhất trong tim mình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ