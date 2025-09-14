Anh sống có trách nhiệm, nhiệt tình

Anh thích cuộc sống tối giản vì đây cũng là phần thưởng và quà tặng cho những ai mong muốn có cuộc sống nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn.

Mình sinh năm 1987, quê Phú Thọ, đang làm ở Nam Từ Liêm - Hà Nội. Cuộc sống của mình chủ yếu là làm việc, thể dục thể thao và nghỉ ngơi. Nếu em cũng trong hoàn cảnh đi tìm một nửa còn lại, cứ email cho mình nhé. Về phía mình, cuộc sống ở quê như vậy, gọi là tạm ổn. Mình vẫn còn những dự định và ước mơ muốn có ai đó đồng hành. Mình cũng tin hợp duyên hợp số, đúng người, việc gì cũng làm được.

Về tính cách, mình là người sống có trách nhiệm, nhiệt tình. Mình thích sự gọn gàng, sạch sẽ nhưng cũng chưa bằng các bạn sống siêu sạch đâu các bạn à. Mình thích cuộc sống tối giản vì đây cũng là phần thưởng và quà tặng cho những ai mong muốn có cuộc sống nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn. Đối tượng mình tìm là người có công ăn việc làm ổn định. Ngoại hình mình ưa nhìn, độ tuổi không quan trọng vì mình tin tình yêu không phân biệt tuổi tác.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ