Ảnh sinh viên che mưa cho hiệu trưởng gây sốt

Trung QuốcHai sinh viên muốn che mưa cho hiệu trưởng đang phát biểu nhưng cách cầm ô lóng ngóng khiến nước xối thẳng vào người ông, trong lễ khai giảng tại ĐH Công nghệ Chiết Giang.

Video ghi lại cảnh tượng hài hước trong lễ khai giảng tối 3/9 lan truyền khắp mạng xã hội. Nhiều người bình luận vui rằng "hai người cầm ô giỏi nhất trường đã được điều đi", hay "chiếc ô như tấm rào chắn, chia đôi cơn mưa, để hiệu trưởng một mình hứng chịu".

Nhiều người gọi đây là "sự cố kép" khiến mưa rơi trên đầu thầy và rơi vào trái tim người xem.

Bức ảnh hai sinh viên che ô cho thầy hiệu trưởng ĐH Công nghệ Chiết Giang, tối 3/9. Ảnh: wenxuecity

Theo lời các sinh viên, trước đó một giáo viên đã đưa áo mưa cho hiệu trưởng nhưng ông từ chối.

Khi mưa lớn hơn, hai sinh viên chủ động tiến lên với mong muốn che mưa cho thầy nhưng sự vụng về của họ đã khiến hiệu trưởng ướt nhiều hơn.

Đại diện nhà trường cho biết, hành động này là tự phát. "Giáo viên và sinh viên nơi đây vốn quen với sự giản dị, thực tế. Chúng tôi thấy nhiều phản hồi tích cực, mọi người xúc động hơn là chê cười", người này nói.

Hình ảnh chiếc áo ướt của hiệu trưởng, theo nhiều ý kiến, còn "quảng bá tuyển sinh" hiệu quả hơn bất kỳ tờ rơi nào.

Bởi nó gợi nhắc đến bản chất thật sự của giáo dục: không phải sự hoàn hảo bề ngoài, mà là mối quan hệ thầy - trò chân thành, cùng sẻ chia cả những bất tiện đời thường.

Nhiều người cho rằng phát biểu giữa mưa thể hiện sự tôn trọng của người thầy với sinh viên, trong khi hành động cầm ô là sự kính trọng của trò với thầy.

Nhật Minh (Theo The Paper)