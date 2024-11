Ảnh selfie vạch tội kẻ sát hại nữ sinh chạy bộ

MỹChưa đầy bốn tiếng sau khi thoải mái chụp những bức ảnh tự sướng dưới nắng sớm ngày 22/2, Jose Ibarra tấn công sinh viên điều dưỡng Laken Riley đang chạy bộ gần trường.

Thi thể phủ đầy lá của Laken được phát hiện cách con đường mòn rậm rạp cây cối khoảng 15 m gần khuôn viên Đại học Augusta ở thành phố Athens, bang Georgia. Áo khoác, áo phông và áo ngực thể thao của cô bị kéo lên cao, dây lưng quần bị kéo xuống một phần.

Nữ sinh điều dưỡng 22 tuổi tử vong do chấn thương lực cùn và ngạt thở.

Jose Ibarra, 26 tuổi, bị bắt vào ngày 23/2, bị buộc tội giết người và các tội danh khác liên quan đến cái chết của Laken.

Vụ sát hại nữ sinh điều dưỡng đã trở thành tâm điểm chính trị trong suốt chiến dịch bầu cử năm 2024. Ông Donald Trump và các đồng minh đã sử dụng vụ án để chỉ trích cách xử lý khủng hoảng biên giới của chính quyền Tổng thống Joe Biden, sau khi có thông tin cho rằng Jose Ibarra là người Venezuela nhập cư bất hợp pháp.

Jose bị bắt sau khi cùng vợ con vượt biên tại Texas hồi tháng 9/2022, nhưng sau đó được trả tự do và được phép ở lại Mỹ trong khi theo đuổi vụ kiện, dựa trên chính sách với người nhập cư. Jose đến New York làm phục vụ tại nhà hàng, sau đó bị bắt vì vi phạm giao thông, nhưng tiếp tục được trả tự do.

Jose đến Georgia sau khi yêu cầu một "chuyến bay nhân đạo" từ trung tâm tiếp nhận người di cư vào tháng 9/2023 vì anh trai hắn nói rằng ở đó có việc làm.

Vụ sát hại sinh viên điều dưỡng Laken Riley dấy lên tranh cãi về người nhập cư trên khắp nước Mỹ. Ảnh: Facebook

Mở đầu phiên tòa xét xử hôm 15/11, công tố viên tuyên bố: "Vào ngày 22/2, Jose Ibarra đội mũ đen, mặc áo hoodie và đeo găng tay dùng một lần. Anh ta đi săn phụ nữ trong khuôn viên Đại học Georgia. Khi Laken Riley cự tuyệt trở thành nạn nhân, anh ta đã dùng đá đập vào đầu cô ấy".

Vài giờ trước khi Laken bị hại, một người đàn ông đội mũ bóng chày màu đen được nhìn thấy trên camera giám sát ở cửa một căn hộ trong khu ký túc của trường đại học. Một nữ sinh viên sống ở đó cho biết đã nghe thấy ai đó đang cố gắng đột nhập căn hộ của mình khi đang tắm. Kẻ đó cúi xuống khi cô kiểm tra qua lỗ nhỏ trên cửa, nhưng sau đó cô thấy hắn đang nhìn vào cửa sổ căn hộ.

Dòng thời gian của vụ án mạng tiết lộ Laken đã gọi cho mẹ khi đi chạy bộ vào 9h03 sáng 22/2. Khoảng tám phút trước, cô nhắn tin: "Chào buổi sáng. Con chuẩn bị chạy bộ, mẹ rảnh không để mình nói chuyện". Hai mẹ con thường trò chuyện khi Laken ra ngoài tập thể dục.

Mẹ Laken gọi lại khoảng 20 phút sau, nhưng không được trả lời. Bà nhắn tin, gọi cho con gái nhiều lần suốt vài tiếng sau đó với nỗi lo lắng ngày càng tăng.

Đồng hồ của Laken ngừng ghi lại nhịp tim của cô chưa đầy nửa giờ sau lần liên lạc cuối, lúc 9h28.

Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm Laken sau khi nhận được cuộc gọi vào khoảng trưa 22/2 từ một người bạn cho biết nữ sinh vẫn chưa trở về sau khi đi chạy bộ.

Chưa đầy một giờ sau, thi thể Laken được tìm thấy. Cảnh sát đã kết nối Jose với vụ giết người nhờ dữ liệu camera giám sát trong khuôn viên trường, chứng cứ và lời khai từ cộng đồng. Điều tra viên cho biết Jose không quen nạn nhân.

Chính những bức ảnh selfie của Jose đã giúp cơ quan công tố xây dựng vụ án chống lại hắn.

Hồ sơ điều tra bao gồm dữ liệu camera giám sát của nhà hàng xóm sống gần Jose cho thấy một người đàn ông, mặc bộ trang phục giống hệt mà kẻ giết người khoe trong những bức ảnh selfie, nhét chiếc áo khoác dính máu Laken vào thùng rác tái chế gần nhà hắn.

Hai bức ảnh selfie ngày 22/2 của Jose Ibarra chỉ rõ trang phục và chiếc mũ hắn dùng khi gây án.

Đặc vụ FBI Jamie Hipkiss làm chứng rằng chiếc áo phông có họa tiết đặc biệt của Jose "trùng khớp" với trang phục mà người đàn ông mặc khi vứt bộ đồ dính máu nạn nhân. Rosbeli Flores Bello, bạn cùng phòng cũ của Jose, cũng khẳng định Jose chính là người đàn ông trong video vứt chiếc áo khoác.

Theo chuyên gia của Cục Điều tra bang Georgia, trên chiếc áo khoác có máu của Laken và 29 sợi tóc có mẫu ADN trùng khớp với nạn nhân.

Bên công tố cho biết đôi găng tay màu đen dùng một lần Jose đeo được tìm thấy gần hiện trường vụ án, có nhiều lỗ thủng. Đôi găng tay, chiếc mũ bóng chày màu đen, một khúc gỗ và hai cục đá cho kết quả dương tính với sự hiện diện của máu.

Bên cạnh đó, dữ liệu vị trí điện thoại xác định chính xác Jose và Laken ở cùng một địa điểm. Dấu ngón cái tay trái có ADN trùng khớp với Jose được phát hiện trên điện thoại của Laken. ADN của Jose được tìm thấy dưới móng tay nạn nhân. Bên công tố cho rằng Laken đã "chiến đấu cho nhân phẩm và mạng sống và để cứu mình khỏi bị cưỡng hiếp dã man".

Khi cảnh sát đến nhà để thẩm vấn Jose và các anh em, Jose không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng về những vết cắt và vết trầy xước trên cánh tay mình. Khi được hỏi tại sao các đốt ngón tay lại đỏ, Jose nói do bị lạnh.

Cuộc điện thoại trong tù giữa Jose và vợ hồi tháng 5 cũng được coi là bằng chứng trước tòa. Người vợ đã hỏi Jose: "Chuyện gì đã xảy ra với cô gái đó?" và "Tôi biết anh biết điều gì đó".

Chiếc áo khoác Jose Ibarra mặc khi gây án trở thành bằng chứng trước tòa. Ảnh: Atlanta Journal-Constitution

Bằng chứng của bên công tố đủ thuyết phục để thẩm phán Patrick Haggard tuyên bố Jose có tội với tất cả 10 tội danh, trong đó có ba trọng tội giết người, vào ngày 20/11. Ông Haggard chịu trách nhiệm đưa ra phán quyết sau khi Jose từ bỏ quyền xét xử trước bồi thẩm đoàn.

Thẩm phán kết án Jose tù chung thân mà không có khả năng được ân xá. Jose không phản ứng gì khi nghe tuyên án, trong khi mẹ Laken và một số thành viên gia đình bật khóc.

Sau phán quyết, ông Trump cho biết hy vọng bản án sẽ "giúp mang lại sự bình yên và cái kết cho gia đình tuyệt vời của Laken Riley, những người đã đấu tranh cho công lý, đồng thời đảm bảo rằng những gia đình khác không phải trải qua những gì họ đang phải trải qua".

Ông Trump nói thêm: "Đã đến lúc bảo vệ biên giới của chúng ta và loại bỏ những tên tội phạm và côn đồ này khỏi đất nước của chúng ta, để những điều như thế này không thể xảy ra nữa".

Tuệ Anh (Theo Telegraph, CBS)