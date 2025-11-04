Anh sẽ trưng bày di sản thời trang của cố Nữ hoàng Elizabeth II

Điện Buckingham sẽ tổ chức một cuộc triển lãm chưa từng có nhằm tôn vinh di sản thời trang của cố Nữ hoàng Elizabeth II trong 70 năm trị vì.

Cuộc triển lãm "Nữ hoàng Elizabeth II: Một Phong cách sống", diễn ra từ 10/4/2026 đến 18/10/2026, sẽ trưng bày khoảng 200 trang phục mà Nữ hoàng đã mặc trong suốt 96 năm cuộc đời, trong đó 50% chưa từng được trưng bày trước đây, Kho sưu tập Hoàng gia ngày 3/11 cho biết.

Cuộc triển lãm cũng sẽ trưng bày những bản phác thảo trang phục, một số có chú thích của các nhà thiết kế và từ chính cố Nữ hoàng.

Nữ hoàng Elizabeth II dự sự kiện bên ngoài Điện Buckingham ở London hồi năm 2021. Ảnh: Reuters

"Tủ quần áo của cố Nữ hoàng sẽ giống như bức ảnh chụp nhanh về một cuộc đời rất dài, một cuộc đời tận tụy. Bộ sưu tập giống như 'hộp thời gian', ghi lại những khoảnh khắc rất cụ thể và quan trọng trong lịch sử", nhà thiết kế người Anh Erdem Moralioglu ngày 3/11 cho biết.

Nhà thiết kế Richard Quinn khẳng định phong cách của Nữ hoàng Elizabeth II "có ảnh hưởng rất lớn tới thời trang Anh". "Nữ hoàng luôn làm nổi bật các nhà thiết kế Anh, nhấn mạnh giá trị cũng như tầm quan trọng của thời trang Anh trên khắp thế giới", ông nói.

"Trang phục bà mặc kể câu chuyện về nước Anh và quá trình thay đổi bản sắc thông qua thời trang", nhà thiết kế Christopher Kane bình luận.

Trong số các hiện vật được trưng bày có một chiếc váy dạ hội màu xanh táo do Norman Hartnell thiết kế. Cố Nữ hoàng đã mặc chiếc váy này trong bữa tiệc cấp nhà nước được tổ chức tại đại sứ quán Anh ở Washington vào năm 1957, dành cho tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower khi đó. Váy cưới và áo choàng đăng quang của Nữ hoàng cùng với chiếc váy phù dâu bà mặc vào năm 1934 cũng sẽ được trưng bày tại triển lãm.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II (ngoài cùng bên trái) và phu quân, Hoàng thân Philip, chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower (ngoài cùng bên phải) và Đệ nhất phu nhân Mamie tại Nhà Trắng hồi tháng 10/1957. Ảnh: AP

Ngoài ra, sự kiện còn có những trang phục mang tính ứng dụng, như quần áo cưỡi ngựa hay những chiếc khăn choàng đặc trưng.

"Tủ quần áo của Nữ hoàng Elizabeth II là một kiệt tác về tính biểu tượng, kỹ thuật may đo và tay nghề thủ công Anh", nhà giám tuyển Caroline de Guitaut cho hay.

Nữ hoàng Elizabeth II hồi tháng 9/2022 qua đời ở tuổi 96, kết thúc hơn 70 năm nắm quyền. Bà là quân vương có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử Vương quốc Anh.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)