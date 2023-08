Em trải qua 35 nồi bánh chưng, từng đổ vỡ trong hôn nhân, ưa nhìn và trông rất mạnh mẽ, tích cực.

Em sinh ra vào mùa thu, mùa của sự cô đơn và rất sợ khi nghe bài hát: "Chiếc khăn gió ấm". Nếu năm nay có anh, em sẽ không còn sợ bài hát ấy nữa. Thực ra em không còn là cô gái, mà là người phụ nữ từng đổ vỡ trong hôn nhân.

Về hình thức, mọi người cứ nghĩ em chỉ mới 30 tuổi và chưa có người yêu, có thể vì em ưa nhìn và trông rất mạnh mẽ, tích cực.

Em tự tin là hậu phương tốt cho anh và giúp anh luôn mặc đẹp nhất khi ra ngoài. Em sẽ luôn lo lắng và chăm sóc cho anh cùng gia đình nhỏ, to của chúng ta một cách tốt nhất có thể; luôn lắng nghe và muốn thấu hiểu người đàn ông của mình. Không chắc chắn em sẽ luôn đúng nhưng chỉ cần anh nhẹ nhàng góp ý, chắc chắn em sẽ tiếp thu và sửa đổi sớm nhất có thể.

Em vừa truyền thống lại pha cả hiện đại nên tương đối dễ thích nghi với cuộc sống này. Em muốn người đàn ông của mình luôn chững chạc, biết quan tâm em và cả gia đình của chúng ta (nếu được, mong anh từ 35 đến 46 tuổi nhé).

Hy vọng anh là người bao dung, có học thức, sống và có công việc ổn định ở Hà Nội để có thời gian về bên em mỗi khi hết giờ làm. Em không muốn anh quá bận rộn, càng không thích anh đi công tác liên tục vì người ta nói: xa mặt cách lòng.

Mỗi khi hết giờ làm về nhà, chồng em sẽ rất hạnh phúc khi thấy em đang trong bếp hoặc thấy những món ăn đẹp mắt sẵn sàng trên bàn, nước tắm đã chuẩn bị, còn quần áo đã ngăn nắp, gọn gàng.

Công việc của em là làm văn phòng nhưng em có thể ngay lập tức trở thành một bác sĩ hay chuyên gia massage rất tuyệt vời cho anh mỗi khi anh mệt mỏi hoặc đau nhức cơ thể do thời tiết hoặc do bất cứ lý do gì.

Em sẵn sàng lắng nghe và dành thời gian tư vấn cách làm tốt nhất cho anh trong mọi việc. Anh hoàn toàn có thể yên tâm về điều đó.

Nếu anh có thể về sớm hơn, hãy phụ em nhé. Anh sẽ thấy yêu em hơn bất cứ cô gái nào khác ngoài kia.

