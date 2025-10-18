"Nghèo thanh liêm, giàu khiêm tốn", vế đầu anh làm được rồi, vế sau muốn làm cùng em.

Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện nhỏ, câu chuyện về mối tình đầu của anh. Chuyện ấy đã cách đây hơn 7-10 năm rồi. Hồi đó, anh và cô ấy quen nhau khi cả hai chẳng có gì trong tay. Anh còn đi xe đạp, những buổi hẹn hò chỉ là ly nước mía ven đường, những tin nhắn giản dị trên chiếc điện thoại cũ.

Tụi anh quen nhau hơn hai năm, đến năm 2018 thì chia tay. Cô ấy quen người mới và từ đó hai đứa không còn liên lạc. Từ năm ấy đến giờ, anh thật sự chưa có người yêu nào.

Trong những năm tháng ấy, anh tập trung học tập, làm việc và gây dựng sự nghiệp. Giờ anh đang sống ở một châu lục khác, nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Công việc và tài chính của anh đã ổn định, cuộc sống đủ đầy nhưng trong lòng vẫn có một khoảng trống mà không thứ gì có thể lấp đầy được.

Anh làm việc 5 ngày một tuần, thứ sáu chỉ làm đến trưa là tan ca. Những lúc rảnh, anh thường học thêm hoặc đọc sách để quên đi cảm giác cô đơn. Nhưng càng trưởng thành, anh càng nhận ra thứ còn thiếu không phải là tri thức hay tiền bạc, mà là một người để cùng chia sẻ buồn vui, cùng nhau đi qua những ngày bình yên.

Anh không tìm kiếm điều gì quá lớn lao, chỉ cần một cô gái cao m52 thôi, biết kiên nhẫn, không bỏ cuộc giữa chừng, không tìm hiểu nhiều người cùng lúc, vì anh cũng không như thế. Anh chỉ mong hai người thật lòng, thẳng thắn và cùng nhau cố gắng.

Dịp Noel này, anh sẽ về Việt Nam. Từ nay đến lúc đó, chúng mình chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại thôi, nhưng anh tin nếu cả hai cùng chân thành, khoảng cách chẳng còn xa. Anh sẽ nghĩ đủ trò để làm em vui - hát hò, kể chuyện, chia sẻ những điều nhỏ bé trong ngày.

Thời gian trôi nhanh lắm. Biết đâu Noel này, anh không chỉ trở về quê, mà còn tìm được một người để cùng anh bắt đầu một hành trình mới. Quê anh ở Bình Định nên dù đi đâu, anh vẫn nhớ về con gái Việt, dịu dàng mà chân thật.

Nếu em là cô gái như anh từng nghĩ: giản dị, kiên nhẫn và có trái tim ấm, đừng ngại, hãy gửi cho anh một tin nhắn. Biết đâu, một chuyện tình mới đang chờ chúng ta ở phía trước.

