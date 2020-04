Anh sẽ mang cho em hạnh phúc viên mãn

Anh sống giản dị, sống tình cảm, theo thiên hướng người đàn ông của gia đình.

Vậy cũng thấm thoát 45 năm anh mòn mỏi đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Hôm nay ngồi đây bên đống công việc bộn bề giữa tâm dịch, người người nhà nhà thì lo quây quần bên nhau, còn riêng anh thì nhân viên nghỉ việc do dịch Covid-19, nhưng anh vẫn vùi đầu vào công việc đấy em. Không phải anh tham công việc, nhưng thật lòng thì anh không có niềm vui gì ngoài công việc khi mãi lặng lẽ đi về một mình giữa cuộc sống. Nhìn gia đình họ chăm sóc nhau, cùng nhau đi chơi hay thăm gia đình mà anh thấy sao mình cô đơn đến lạ thường. Có phải là do anh không em? Hay do anh chưa đủ may mắn có được chữ duyên để tìm gặp được em? Có lẽ ông trời đã bắt anh cô đơn như vậy để chờ đợi em. Hôm nay sau bao ngày dự định rồi lại thôi, nhưng anh quyết định gửi thư này nhờ chuyên mục Hẹn hò để gửi đến em và mang em đến bên anh, em nhé.

Anh xin kể đôi chút về bản thân để em được biết. Anh sinh ra không được may mắn như bao chàng trai khác. Họ được sống trong cuộc sống nhung lụa, họ có đầy đủ cha mẹ, họ được cha mẹ lo lắng từ học hành cho đến công việc và tương lai, còn riêng anh thì không được như thế. Bố anh mất sớm, gia đình thì nghèo khó, thế nên ý chí của một người đàn ông duy nhất trong nhà khi bố mất buộc anh phải đứng lên để lao mình ra xã hội kiếm việc và giúp đỡ gia đình trong thời gian đó. May mắn cho anh là mọi thứ đều trọn vẹn. Nhưng có một điều mà anh hằng mơ ước được trọn vẹn, nhưng nó lại không trọn vẹn, đó là hôn nhân em à.

Mỗi ngày anh mong sao sau giờ làm việc là chạy ngay về nhà, bên gia đình và những đứa con của mình, được chăm sóc gia đình bằng những bữa ăn ấm áp, (anh nấu ăn rất ngon). Thế nhưng số phận mỗi người đều riêng biệt, anh lại đổ vỡ hôn nhân vì quan điểm sống của vợ chồng. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, anh ra đi hai bàn tay trắng và bắt đầu lập nghiệp lại từ đầu. Anh lao vào làm ăn và quên đi bản thân, chỉ duy nhất anh sợ con của mình sẽ khổ vì mình không biết làm ăn. Nhưng trong góc khuất của tâm hồn người đàn ông, cho dù họ có rắn rỏi đến đâu thì họ cũng cần một người phụ nữ yêu thương họ và luôn ở bên họ bất kể khi nào.

Hôm nay anh mong sao tìm được em, em đang ở đâu hãy vì anh, vì tương lai của chúng ta, vì tương lai của các thiên thần bé nhỏ của mình mà lên tiếng, để anh biết được ở nơi đó có em, anh sẽ chạy đến và đưa em về. Anh hứa mình sẽ là người chồng, người cha tốt nhất trên thế gian này nếu em cùng quan điểm với anh. Anh sẽ mang lại cho em cảm giác hạnh phúc viên mãn. Anh mong sao mỗi ngày được tự tay nấu cho em và các con những bữa cơm ngon nhất. Anh sẽ cùng em làm công việc gia đình để vợ chồng thêm yêu thương. Mỗi cuối tuần vợ chồng mình sẽ cùng các con về quê nội, quê ngoại chơi và thăm viếng gia đình hai bên. Anh hứa sẽ là một người con rể tuyệt vời nhất của bố mẹ em, vì anh biết nếu không có bố mẹ chắc chắn sẽ không thể có em cho anh ngày nay. Anh mong sao cuộc sống dù có đủ đầy, giàu có cũng không cần bằng việc chúng ta giàu có về tình cảm và tình thương yêu, đúng không em?

Anh là người đàn ông sống thiên hướng về gia đình và Phật pháp, nên anh mong sao chúng ta đủ duyên để tìm đến nhau, đủ nợ để được ở bên nhau đến lâu dài, đủ sự bao dung để quên đi quá khứ, đủ tình yêu thương để san sẻ cho nhau mỗi ngày nhé em. Anh muốn viết dài và thật dài, nhưng anh muốn dừng ở đây để sẽ viết riêng cho em, lúc có em rồi anh sẽ kể em nghe khi chúng ta ở bên nhau. Cuối thư anh mong sao anh là người đàn ông may mắn nhất có em và em là người phụ nữ đủ tốt để chúng ta được hạnh phúc mãi mãi bên nhau em nhé.

